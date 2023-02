Superbike, Lecuona vuole di più dalla Honda: “Forse non siamo pronti”

Difficile dire cosa potrà fare la Honda nel Mondiale Superbike 2023. I test pre-campionato non hanno dato la sensazione che il gap rispetto a Ducati, Yamaha e Kawasaki si sia ridotto. Ma è solo con il passare delle gare che capiremo davvero a cosa potranno ambire Iker Lecuona e Xavi Vierge.

Il team HRC non ha una nuova CBR1000RR-R, sta cercando di estrarre il massimo potenziale possibile dalla moto utilizzata già nel 2022. Durante i test sono state provate nuove soluzioni in ogni area e ci sono anche le Super Concessioni a permettere di fare degli aggiustamenti al telaio. Tra Jerez, Portimao e Phillip Island c’è stato tanto lavoro, però ne servirà ancora parecchio per poter lottare per le migliori posizioni.

Superbike, Lecuona non sa cosa aspettarsi nel 2023

Lecuona ha concluso la due giorni di test in Australia con l’ottavo tempo assoluto, a 658 millesimi dal leader Alvaro Bautista. Certamente immaginava un gap inferiore (“Le aspettative erano molto più alte“, ha ammesso dopo il day 2), ma cercherà di fare del proprio meglio in questo fine settimana nel quale si disputa il primo round del calendario SBK 2023: “Finalmente il weekend di gara, ma non so se siamo pronti per correre. Abbiamo faticato molto durante l’inverno. Siamo migliorati un po’, però non sappiamo esattamente quale sia il nostro livello. Vedremo durante questo fine settimana a che punto siamo“.

Il pilota spagnolo ha qualche dubbio sul valore della CBR1000RR-R, ma comunque ha visto qualche passo avanti nel corso dei test: “Siamo migliorati tanto sulla distanza di gara. Lo scorso anno faticavamo tanto con le gomme alla fine delle gare, le surriscaldavamo e le distruggevamo. In inverno abbiamo lavorato su quest’area, il materiale portato dal Giappone ci ha aiutato a mantenere un buon passo fino alla fine. Questo è un aspetto molto positivo“.

Honda deve migliorare la CBR1000RR-R

Successivamente Iker ha indicato un difetto importante che andrà eliminato: “Non riusciamo a fare un buon giro veloce. Avevo sempre 7-8 decimi di gap se spingevo come un matto con le gomme nuove. Sento di poter migliorare di 3-4 decimi, ma spingendo oltre il limite rischi errori o cadute. Dobbiamo capire perché siamo così al limite con pneumatici nuovi. Bisogna cambiare qualcosa nella moto“.

Lecuona non può indicare un obiettivo in termini di piazzamento per il weekend a Phillip Island, però vuole assolutamente trovare la quadra con il team HRC per risolvere i problemi: “L’obiettivo è capire cosa succede alla moto e cercare di migliorare nelle aree in cui siamo più deboli“.

Foto: Honda