F1, Mercedes torna total black con la W14: Hamilton a caccia dell’8° titolo

Il giorno dopo la Ferrari, è venuto il turno della Mercedes. Stamattina c’è stata l’attesa presentazione della W14, con la quale Lewis Hamilton e George Russell sperano di poter lottare per vincere nel 2023. La grande novità è il ritorno alla livrea nera, già utilizzata nel 2020 e 2021, prima di tornare a quella classica color argento.

Il campionato di F1 2022 è stato decisamente al di sotto delle aspettative. La scuderia di Brackley non ha subito interpretato bene il nuovo regolamento tecnico e si è trovata un po’ in difficoltà, soprattutto nella prima parte della stagione. Poi c’è stata una crescita, ma l’obiettivo è tornare a conquistare il titolo ed è stato fatto un grande lavoro per il 2023.

F1, Mercedes presenta la W14: Hamilton e Russell puntano in alto

Il team principal Toto Wolff è stato il primo a parlare: “La scorsa è stata una stagione difficile. Abbiamo iniziato con una macchina che non andava bene e abbiamo cercato di capire cos’era successo. Alcune gare sono state incoraggianti, mentre in altre piste l’auto non andava. Siamo riusciti a comprendere la situazione e a gestire un’annata non vincente. Verso la fine la vettura è diventata più rapida. Vedremo se quella nuova sarà abbastanza veloce e che sfide affronteremo, ci sono delle grandi incognite. Siamo positivi, c’è entusiasmo e abbiamo gli strumenti per sviluppare la macchina. Spero che Lewis e George abbiano un mezzo che possa funzionare in pista“.

Hamilton è carico e pronto a ripartire: “Ho sfruttato la pausa e me la sono goduta, ma sono pronto a tornare in azione. Sono qui da tanto tempo, ma c’è un’energia combinata tra tutte le persone. Adoro far parte di questo questo team perché c’è un obiettivo comune. Penso sempre di poter migliorare. Amo la sfida fisica e mentale, mi piace scavare dentro per tirare fuori più prestazione da me, dalla squadra e della macchina. Siamo ansiosi di vedere come andrà l’auto quest’anno e siamo curiosi di vedere pure cos’hanno fatto gli altri“.

Russell ha fatto un ottimo debutto con Mercedes e ha voglia di crescere ancora: “Possiamo essere fieri del lavoro fatto nel 2022. Io ho tanti lati positivi da portare via, come l’affidabilità, la strategia e abbiamo imparato tanto a livello tecnico da portare nella nuova macchina. Speriamo di fare un passo avanti. Siamo qui per vincere, vedremo quali sfide dovremo affrontare. Il team ha lavorato tanto, siamo motivati a lottare e non vogliamo si ripeta un anno come il 2022“.

Mick Schumacher è il nuovo terzo pilota della scuderia di Brackley ed è motivato per questa nuova esperienza: “Sono sicuro che Lewis e George si divertiranno tanto. Io sarò un po’ in panchina, ma cercherò di fare del mio meglio per supportarli. Cercherò di essere presente in pista e di guardare i video per notare qualche particolare utile. Sono qui per imparare e apprendere più informazioni possibili da usare in futuro“.

Oggi è previsto uno shakedown della W14, mentre il primo confronto con la concorrenza avverrà dal 23 al 25 febbraio nell’unico test pre-campionato in programma in Bahrain, dove poi si correrà la prima gara.

Foto: Mercedes