F1, Arturo Merzario al SF23 Valentine’s Day: “Vedo una Ferrari più forte”

Un’atmosfera di grande passione ed entusiasmo per il SF23 Valentine’s Day. Un evento andato in scena presso l’atelier motoristico Ruote da Sogno, calamitando piloti, stampa, personalità dell’automobile. Tutti riuniti per seguire e commentare il lancio della nuova monoposto Ferrari, che tenterà la conquista dei titoli Costruttori e Piloti Formula 1 2023.

Gli ospiti

Non è mancato l’intervento di Arturo Merzario, il più grande pilota italiano di F1 in attività con 85 GP disputati, pilota ufficiale Ferrari in F1 e nei prototipi, vincitore della Targa Florio, della 1000 Km di Spa e di altre decine di gare in tutto il mondo. Con lui Andrea Montermini, il pilota che ha trascorso più ore col sedere appoggiato su una Ferrari di F1. Per lui oltre 14.000 Km di test percorsi, pilota con Scuderia Italia, Benetton, Pacific Lotus, Forti e altri team, oggi impegnato nel GT Open. Presenti anche Tonino Lamborghini, figlio del fondatore e presidente della Tonino Lamborghini SpA e Armando Laschi, presidente dello Scuderia Ferrari Club Modena. Stefano Bergonzini e Veronique Blasi hanno condotto il talk show.

Ferrari tra F1 ed Endurance

“La Ferrari ha costruito il suo mito con le macchine Sport e coi Prototipi” ha dichiarato Arturo Merzario. “L’essenza della competizione automobilistica sono le corse di durata, poi sono arrivate F1, F2, GT, Can Am e altro. Il fiore all’occhiello per ogni Casa costruttrice è progettare Prototipi e correre a Le Mans, per questo vorrei rimarcare la scelta della Ferrari di tornare in questa serie e di debuttare con la 499P a Sebring il 17 marzo prossimo. Tutti noi dell’ambiente stiamo aspettando questo debutto con grande trepidazione. Parlando di F1, vedo una Ferrari più forte dell’anno scorso, che potrà avvalersi anche del trasferimento di esperienze e tecnologie provenienti dal World Endurance. Se la Ferrari vincerà sarà merito soprattutto del gruppo che aveva portato la macchina a vincere alcune gare l’anno scorso. A Vasseur tocca il compito di ottimizzare questo lavoro.”

Ferrari ed il cambio di leadership importante

“Il Campionato F1 2023 è completamente aperto” ha aggiunto Andrea Montermini. “Non solo la Ferrari è migliorata, ma anche le altre Case, da quanto si apprende, hanno fatto step evolutivi importanti. Credo che il cambio di leadership a Maranello sia stato importante per evitare di non incorrere in vecchi errori. Parlando di WEC, in base alla mia esperienza posso dire che c’è una grossa differenza tra correre a Le Mans e partecipare al resto del Campionato Endurance. Il famoso BOP il balance of performance, ha un ruolo molto importante, come abbiamo visto poche settimane fa a Daytona. Sarà un anno bello, divertente, molto importante per il mondo delle corse.”

Storia Ferrari

A conclusione del talk show, gli ospiti hanno potuto ammirare le straordinarie Ferrari Classiche esposte. Tra di esse una 250 Gran Turismo Coupè Boano Low Roof “Alluminio” del 1956, la 195 Inter Ghia Coupè del 1951, la 308 GTSi del 1981 Blu Sera, la 208 GTS Turbo del 1984 e la 599 GTB Fiorano. L’atelier Ruote da Sogno, fondato nel 2016 a Reggio Emilia da Stefano Aleotti, è tra i maggiori player nel mercato delle auto da collezione e Youngtimer e leader assoluto nel segmento delle moto d’epoca. Nei suoi spazi di oltre 8.000 metri quadrati dal raffinato design industriale è possibile ammirare e acquistare un patrimonio di oltre 250 auto e 400 moto. Affiliata a Motor Valley Development espone nei più importanti saloni del mondo ed è una raffinata location polifunzionale per qualsiasi tipo di evento.