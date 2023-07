F1 GP Ungheria, perchè la Ferrari è andata così male in qualifica?

Doveva essere la stagione del riscatto F1 per la Ferrari. L’allontanamento di Mattia Binotto e l’arrivo del nuovo “principale” Frederic Vasseur erano il segnale che la Scuderia avrebbe fatto il possibile per ricucire lo svantaggio dalla Red Bull ormai dominatrice della scena. In effetti, rispetto ad un anno fa, il cambiamento c’è, ma in peggio. All’Hungaroring dodici mesi orsono la Ferrari aveva fatto la voce grossa, arpionando la prima fila con Carlos Sainz. Stavolta, invece, peggio che andar di notte. Lo spagnolo si è arenato nel Q2, per somma beffa spinto fuori dal compagno Leclerc. Il monegasco, specialista del giro tutto-o-niente, non è andato oltre il sesto tempo e scatterà in terza fila sul un tracciato dove i sorpassi sono assai difficili, anche con il DRS. Stavolta non c’è Max Verstappen là davanti, ma a cogliere l’occasione non è stata la Ferrari, bensì la Mercedes, con un magico Lewis Hamilton. E’ la nona volta che il Baronetto scatta davanti sul toboga alle porte di Budapest. Qui la cronaca e lo schieramento di partenza.

Involuzione

Più che pensare di attaccare la supremazia di Red Bull e Mercedes, che da anni si dividono GP e campionati del Mondo, la Ferrari adesso sembra piuttosto preoccupata di non farsi fagocitare da team che nessuno si sarebbe aspettato così aggressivi. L’Aston Martin è stata velocissima nella fase iniziale del Mondiale, adesso sta arrivando prepotente l’ondata McLaren. Con le novità introdotte a Silverstone Lando Norris e anche il fantastico “deb” Oscar Piastri stanno diventando pericolosissimi: oggi partiranno in seconda fila. Ma anche l’Alfa Romeo, motorizzata Ferrari, è andata meglio, con il sorprendente Zhou e il coriaceo Bottas a stringere in sandwich il povero Leclerc.

Che problemi ci sono?

Il trend degli ultimi GP è preoccupante, la Ferrari non avanza. Perchè nella qualifica dell’Hungaroring è andata così male? L’on line specializzato FormulaUnoAnalisiTecnica ha compiuto un’attento esame della situazione, spiegando cosa non ha funzionato nelle prove del GP d’Ungheria, che fra l’altro hanno visto il debutto della nuova formula ATA (Alternative Tyre Allocation). Ecco qui l’approfondimento.

Foto: Scuderia Ferrari