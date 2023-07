Riuscirà il nostro fantastico Andrea Adamo a resistere all’assalto di Jago Geerts che oggi corre in casa, nell’inferno di sabbia belga di Lommel? Nella gara di qualifica il pilota siciliano della KTM ha archiviato un quarto posto (qui cronaca e classifiche) limitando i danni, visto che Geerts (Yamaha) non si è lasciato sfuggire la pole e ha conquistato i dieci punti in palio. Adamo resta comunque leader Mondiale, con un tesoretto di 37 punti da amministrare. Il cammino è ancora lunghissimo, visto che restano ancora sette GP da disputare, incluso quello odierno. Ma Andrea, appena 20 anni, ha già dimostrato di avere il potenziale per giocarsela alla fine contro un avversario quotatissimo e ben più esperto: Geerts ha infatti all’attivo quattro secondi posti nella classifica finale del Mondiale under 23 anni.

GP Lommel, gli orari

La diretta integrale sarà come sempre garantita da MXGP-TV.com, visibile in abbonamento. Per quanto riguarda gli altri canali, tutte le gare della domenica saranno visibili live su Eurosport 2. Diretta garantita anche sui canali Rai, ovvero Raisport ma solo delle due gare MXGP. L’ente di Stato, incomprensibilmente, continua ad ignorare la fantastica galoppata di Andrea Adamo leader MX2.

Domenica 23 luglio

10:25 MX2 Warm Up

10:45 MXGP Warm Up

13:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

14:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2, Raisport e Raisport Play)

16:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

17:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2, Raisport e Raisport Play)

La classifica Mondiale MX2

1. Andrea Adamo (ITA, KTM), 538 punti; 2. Kay de Wolf (NED, HUS), 501; 3. Jago Geerts (BEL, YAM), 501; 4. Thibault Benistant (FRA, YAM), 462; 5. Liam Everts (BEL, KTM), 453; 6. Roan Van De Moosdijk (NED, HUS), 433; 7. Simon Laengenfelder (GER, GAS), 398; 8. Lucas Coenen (BEL, HUS), 381; 9. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 332; 10. Jan Pancar (SLO, KTM), 253.

La classifica Mondiale MXGP

1. Jorge Prado (ESP, GAS), 620 punti; 2. Romain Febvre (FRA, KAW), 519; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 472; 4. Ruben Fernandez (ESP, HON), 456; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 438; 6. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 410; 7. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 386; 8. Alberto Forato (ITA, KTM), 302; 9. Valentin Guillod (SUI, HON), 276; 10. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 203.

Foto: Instagram