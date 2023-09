F1 GP Singapore, Qualifiche: Sainz in pole, disastro Red Bull

Sarà Carlos Sainz a partire dalla pole position nel Gran Premio di Singapore 2023 di F1. Nelle Qualifiche disputate poco fa sul circuito cittadino di Marina Bay il pilota della Ferrari ha conquistato nuovamente il miglior tempo, come successo a Monza.

In prima fila con lo spagnolo ci sarà George Russell, che con la Mercedes ha beffato Charles Leclerc nell’ultimo tentativo: solo 7 millesimi tra loro. Assieme al monegasco della Ferrari scatterà Lando Norris su McLaren. In terza fila Lewis Hamilton e un super Kevin Magnussen con la Haas. In quarta l’Aston Martin di Fernando Alonso e l’Alpine di Esteban Ocon. Top 10 chiusa da Nico Hulkenberg e il sorprendente Liam Lawson (AlphaTauri).

Verstappen e Perez fuori dalla top 10

Qualifiche amare per la Red Bull, con entrambi i piloti che non sono riusciti ad accedere al Q3. Max Verstappen scatterà undicesimo (in attesa che la FIA valuti alcuni casi di impeding di cui è stato protagonista), Sergio Perez tredicesimo. Debacle inaspettata per il team campione del mondo, che in gara darà il massimo per rimontare nonostante la pista di Singapore non sia certamente la migliore per effettuare sorpassi a raffica.

Da segnalare che il Q1 era terminato con bandiera rossa a causa di un incidente di Lance Stroll all’ultima curva. Ha perso il controllo della sua Aston Martin, andando a sbattere violentemente contro le barriere: macchina distrutta, ma per fortuna il pilota canadese sta bene.

F1 GP Singapore 2023, risultati Qualifiche: tempi ufficiali, classifica finale e griglia di partenza

1 Carlos Sainz Ferrari 1:30.984

2 George Russell Mercedes +0.072

3 Charles Leclerc Ferrari +0.079

4 Lando Norris McLaren +0.286

5 Lewis Hamilton Mercedes +0.501

6 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.591

7 Fernando Alonso Aston Martin +0.631

8 Esteban Ocon Alpine +0.689

9 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.824

10 Liam Lawson AlphaTauri +1.284

11 Max Verstappen Red Bull Racing

12 Pierre Gasly Alpine

13 Sergio Perez Red Bull Racing

14 Alexander Albon Williams

15 Yuki Tsunoda AlphaTauri

16 Valtteri Bottas Alfa Romeo

17 Oscar Piastri McLaren

18 Logan Sargeant Williams

19 Guanyu Zhou Alfa Romeo

20 Lance Stroll Aston Martin

Foto: Scuderia Ferrari