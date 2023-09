Prima vittoria arrivata proprio sulla pista di casa. Qualifiche nelle mani di uno scatenato Alberto Forato, che si prende di forza la manche del sabato a Maggiora: è una grande festa a domicilio! Seconda piazza per il leader MXGP Jorge Prado, che contiene il maggiore avversario Romain Febvre, top 10 anche per Mattia Guadagnini. In MX2 Andrea Adamo chiude 4°, ma davvero gli manca solo una manciata di punti per prendersi matematicamente il titolo. Condizioni difficilissime a Maggiora per la situazione meteo instabile, che ha portato anche scrosci di pioggia in precedenza: ecco come sono andate le due manche di qualifica.

MX2 Maggiora, Qualifying Race

McLellan passa al comando, Adamo è 9° e deve pensare subito alla rimonta, subito incidentati Everts e Coenen. Peccato anche per Lata, 3° al via e quindi con una grossa occasione in mano, ma protagonista di un incidente dopo poche curve. Il leader MX2 giro dopo giro riuscirà a risalire, chiudendo infine al 4° posto. Davanti invece ci sarà un avvicendamento: McLellan, al comando della corsa fin dal via, cade e Simon Laegenfelder si trova così la strada spianata. Nessun problema per l’alfiere GASGAS, sul velluto fino alla bandiera a scacchi, con Jago Geerts e Lucas Coenen al seguito alla bandiera a scacchi.

MX2, Adamo a 5 punti dal titolo

Manca davvero poco al pilota siciliano di KTM, che certamente punterà al massimo possibile in casa ma che in sostanza deve limitare al minimo gli errori. Se Adamo, ora con 55 punti di margine su Everts, lascia Maggiora con più di 60 punti di vantaggio allora è fatta, l’italiano chiuderebbe i conti con un round d’anticipo e diventerebbe ufficialmente il nuovo campione del mondo MX2.

MXGP Maggiora, Qualifying Race

Super scatto del leader Prado, ma con Forato in seconda posizione! Grande partenza del pilota veneto, che precede Gajser, Seewer e Febvre, contiamo in top 10 anche Monticelli e Guadagnini. Finisce così? Assolutamente no, visto che Prado non fugge ed anzi gli inseguitori si rifanno sotto: nella lotta coglie l’attimo Alberto Forato, che passa al comando della manche di qualifica, per la gioia del pubblico! La tabella rossa del campionato italiano non concede tregua, è una fuga per la vittoria: proprio a Maggiora ecco la prima pole position mondiale! Qualche minuto ed ecco l’inattesa caduta di Gajser, passato in P2 ma che così lascia strada libera a Prado, tallonato in seguito da Febvre in rimonta. Al traguardo però chiuderanno così, un altro punticino in classifica per lo spagnolo rispetto al diretto avversario.

MXGP, Prado ad un passo

Foto: Social-Alberto Forato