F1 GP Bahrain, classifica Prove Libere 3: ancora Alonso, “bruciato” Verstappen

Le prove libere del Gran Premio del Bahrain di F1 sono finite. Adesso c’è grande attesa per la Qualifiche del pomeriggio, un primo vero banco di prova per verificare la velocità pura delle nuove macchine.

L’ultima sessione di free practice si è disputata in condizioni molto diverse da quelle che ritroveremo in Q1-Q2-Q3 e in gara, però era comunque importante per lavorare su alcuni dettagli. Il miglior tempo è stato realizzato da Fernando Alonso, già leader della FP2 ieri. Il pilota dell’Aston Martin ha chiuso in 1’32″340, battendo per soli 5 millesimi Max Verstappen.

Terzo Sergio Perez con l’altra Red Bull, a soli 106 millesimi da Alonso. Segue la Mercedes di Lewis Hamilton (+0″215), che precede la Ferrari di Charles Leclerc (+0″284). Successivamente troviamo George Russell, Lance Stroll e Carlos Sainz. Top 10 completata dalla McLaren di Oscar Piastri e dall’Alpine di Pierre Gasly.

F1 GP Bahrain 2023: tempi ufficiali e classifica finale Prove Libere 3

1 Fernando ALONSO Aston Martin 1:32.340

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.005

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.106

4 Lewis HAMILTON Mercedes +0.215

5 Charles LECLERC Ferrari +0.284

6 George RUSSELL Mercedes +0.391

7 Lance STROLL Aston Martin +0.579

8 Carlos SAINZ Ferrari +0.605

9 Oscar PIASTRI McLaren +0.705

10 Pierre GASLY Alpine +0.724

11 Esteban OCON Alpine +0.776

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +0.840

13 Lando NORRIS McLaren +0.862

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.041

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team +1.083

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.135

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.289

18 Logan SARGEANT Williams +1.325

19 Alexander ALBON Williams +1.542

20 Nyck DE VRIES AlphaTauri +1.742

