Il primo centro di Can Oncu, Kawasaki sorride solo in Supersport

Kawasaki in difficoltà in Superbike, ma la soddisfazione arriva in Supersport. Can Oncu e la sua ZX-6R ce l’hanno fatta, ecco la prima vittoria anche in questo mondiale! Il più giovane vincitore di sempre in Moto3 in quell’incredibile GP di Valencia 2018 è riuscito ora a mettere insieme tutti i pezzi. In Gara 1 in Indonesia ecco l’agognato primo successo in gara nelle derivate di serie. Non sono mancati i complimenti dalla classe regina: abbiamo visto l’abbraccio con Jonathan Rea, al parco chiuso ecco l’amico Toprak Razgatlioglu.

Soddisfazione e sollievo per Oncu: dopo tanti tentativi non concretizzati si è tolto un peso. Soprattutto dopo l’erroraccio nel warm up lap a Phillip Island… “Quel round è stato molto difficile” ha ricordato il pilota turco di Kawasaki Puccetti. Ma si è riscattato col podio di Gara 2, un’altra spinta verso questa seconda tappa del 2023. “Ieri non avevamo un buon passo, ci abbiamo dovuto lavorare” ha però ammesso a worldsbk.com. Oggi invece ecco la fuga per la vittoria ed il primo trionfo Supersport. “È stato incredibile: ce l’ho fatta, sono felicissimo!” ha continuato Can Oncu. “Ringrazio Kawasaki e Puccetti, ma anche Kenan [Sofuoglu]: ci siamo sentiti tanto in questi giorni e mi ha detto che dovevo riuscirci.” Detto, fatto.

Pronti, partenza e chi l’ha visto più? Il 19enne di Alanya è apparso davvero imprendibile: super scatto al via e gli avversari non hanno potuto fare altro che osservare la sua fuga. E non ha nemmeno spinto al 100%. “Una volta raggiunto il secondo di margine ho cercato di tenere un ritmo costante, per non finire le gomme, e di non commettere errori. Mi sono trovato molto bene con la mia ragazza” ha sorriso Oncu. Il sogno di vincere una gara anche in Supersport si è concretizzato, il giovane pilota turco si è sbloccato, ma non vuole fare pronostici per domenica: “Vedremo domani, noi come sempre faremo del nostro meglio.”

