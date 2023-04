F1, Ferrari studia il “segreto” della Red Bull: l’ammissione di Vasseur

Nei primi gran premi del calendario 2023 la Ferrari si è ritrovata ad avere un gap rispetto alla Red Bull che non immaginava. Nonostante la scuderia si sia concentrata sulla nuova macchina già dopo il GP di Francia 2022, non è riuscita a mettere in pista una SF-23 all’altezza della RB19.

Addirittura, il team di Maranello si ritrova dietro alla Aston Martin e alla Mercedes. La nuova monoposto ha nel surriscaldamento delle gomme il suo principale problema, lo ha ammesso lo stesso Carlos Sainz. Questo difetto genera poi un maggiore consumo e quindi costringe i piloti ad abbassare troppo il passo. È fondamentale migliorare sotto questo aspetto, altrimenti sarà difficile togliersi delle soddisfazioni in questa stagione che sembra già compromessa per quanto riguarda la lotta al titolo della F1.

Ferrari, Vasseur studia la Red Bull

Tra i punti di forza della Red Bull c’è sicuramente il DRS, che in rettilineo permette di avere un grande vantaggio nelle apposite zone di utilizzo. Frederic Vasseur ha ammesso che la Ferrari sta studiando come cercare di migliorare sotto questo aspetto: “Il loro effetto DRS è enorme, il più ampio di tutti. Dobbiamo capire come sono in grado di fare una cosa del genere. Rispetto allo scorso anno abbiamo ridotto un po’ il divario e ci aspettavamo di farlo ancora di più, quindi serve migliorare“.

Il motore della SF-23 è sicuramente performante, ma a volte il team è costretto a sacrificare un po’ di velocità sul dritto per avere maggiore carico aerodinamico nelle curve. Disporre di un DRS più efficiente sarebbe di aiuto ai piloti. A Maranello ci stanno lavorando.

Aggiornamenti per la SF-23

In casa Ferrari hanno previsto di apportare un pacchetto di aggiornamenti molto importante. Sono in programma interventi al fondo, un nuovo diffusore, una nuova sospensione posteriore e delle pance riviste. Già dal prossimo gran premio a Baku la SF-23 dovrebbe essere un po’ diversa.

Mentre in fabbrica gli ingegneri lavorano duramente per migliorare la macchina, Vasseur ha avviato una “campagna acquisti” per portare in rosso nuovi tecnici che possano portare ulteriori competenze e idee.

Foto: Formula1.com