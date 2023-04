Coppa Italia e tanti trofei a Misano. Gara test per Delbianco

Oltre 300 piloti in pista al Misano World Circuit per la Coppa Italia ed i vari trofei. Già oggi si sono svolti i test pre-gare ma sono stati condizionati dalla pioggia. Il meteo non è dei migliori per questo week-end e forse anche per questo alcuni big hanno deciso di non approfittare per un test in vista del CIV.

A Misano gara di allenamento per Delbianco

Alessandro Delbianco ed il Keope non si sono fatti intimorire dalla pioggia e già oggi sono scesi in pista. Parteciperanno alla gara della Dunlop Cup per allenarsi in vista del tricolore Superbike. In gara anche Daniele Zinni. Presente nel paddock Luca Vitali che seguirà le gare di alcuni suoi amici ma non correrà.

Ovviamente ci saranno tutti gli iscritti alla Dunlop Cup, oltre 55 piloti tra cui Sebastiano Zerbo. Il campionato prevede in totale nove gare sui circuiti di Misano, Cremona, Mugello e Vallelunga con tre sfide doppie. Nella 1000cc resta la suddivisione in PRO e ROOKIE mentre nella categoria cadetta non c’è più ma rimane la distinzione 600 SSP e 600 New Generation (o BIG SSP). La Dunlop Cup 1000 del 2022 era stata vinta da Alex Bernardi davanti a Sebastiano Zerbo, la 600 Big SS da Guglielmo Tarizzo mentre la 600 Pro da Diego Tocca.

Prima gara stagionale anche per la Pirelli Cup con le classi 600 Superopen, 600 BigSuperSport e 1000 Superopen. L’anno scorso nella Pirelli Cup 600 si è imposto Matteo Ripamonti e la classe 1000 Alberto Butti, ora compagno di squadra di Michele Pirro al CIV.

A Misano si corre anche la prima gara della Yamaha R3 cup, riservata ai giovanissimi. Tanti gli iscritti per un trofeo monomarca amatissimo da giovani. Primo round infine per il Trofeo Amatori con molti appassionati pronti a darsi battaglia in uno tra i circuiti più importanti a livello mondiale.

Foto Keope