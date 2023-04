MotoGP, Jorge Martin e i dubbi sulla carena Ducati: “Non capisco”

La stagione MotoGP di Jorge Martin è iniziata subito con un podio nella prima Sprint Race, una caduta in gara a Portimao ha frenato gli entusiasmi. Ottava e quinta piazza a Termas, 22 punti in classifica che valgono il settimo posto. Buone le sensazioni in sella alla Ducati GP23, anche se resta qualche dubbio sul pacchetto aerodinamico prescelto al termine dei test invernali.

MotoGP, Jorge Martin e il nuovo aero-pack

Al pilota madrileno del team Pramac manca ancora quella esplosività nelle qualifiche che lo aveva contraddistinto nel campionato 2022. Ducati ha messo a disposizione dei piloti con specifiche ufficiali due diverse configurazioni alari da scegliere. Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini hanno optato per una variante classica, un’evoluzione della 2022; invece Johann Zarco e Jorge Martin hanno scelto una forma più voluminosa nella zona del cupolino, che ha lo scopo di creare una sorta di effetto suolo in posizione inclinata. Una scelta personale che sembrava la più proficua per Martin, ma con il senno di poi sono nati i primi dubbi.

Dopo i round in Portogallo e Argentina avverte un feeling diverso: “È strano. Non capisco davvero“, ha spiegato il pilota spagnolo a Motorsport-Total.com. “Durante i test di Sepang avevo un’opinione chiara sulla carena. La nuova carena era nettamente migliore. Ho visto che il team ufficiale ha continuato a utilizzare l’altra carena. Allora ho pensato che dovevo provare di nuovo questo pacchetto. L’ho provato due o tre volte e ogni volta ho sentito che era peggio. Per me è molto meglio con questo aero-pack“. Cambia forse lo stile di guida? “Di solito io e ‘Pecco’ scegliamo sempre le stesse cose. Con Enea non è esattamente la stessa cosa… Ecco perché non lo capisco e volevo controllare di nuovo“.

A Austin per tornare sul podio

Finora entrambe le configurazioni si sono dimostrate competitive con questa Ducati, si tratta di dettagli che possono però fare la differenza. Finora sono state disputate solo due gare, quindi ne servono altre per fare un bilancio più completo sulle due diverse soluzioni.

In questo fine settimana la MotoGP va di scena a Austin e sarà un altro banco di prova. Certamente l’obiettivo di Martin sarà quello di essere forte fin da venerdì e salire sul podio. In Argentina è arrivato ottavo nella Sprint e quinto nella gara principale, adesso in Texas punta a conseguire dei risultati migliori per mettersi in una posizione migliore nella classifica generale.

Foto: Pramac Racing