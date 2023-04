MotoGP, Miguel Oliveira può correre ad Austin: c’è l’ok dei dottori

Miguel Oliveira può correre il Gran Premio delle Americhe. È stato dichiarato fisicamente idoneo da parte dei dottori della MotoGP e, quindi, lo vedremo in azione in questo fine settimana ad Austin.

Il pilota portoghese aveva dovuto saltare il GP in Argentina a causa dell’infortunio rimediato nella gara di Portimao, dove Marc Marquez lo aveva centrato in pieno. Quella è stata una grossa delusione per lui e per il team CryptoDATA RNF, che ci tenevano a iniziare il campionato 2023 con un grande risultato. Saltare l’appuntamento a Termas de Rio Hondo è stata un’ulteriore beffa.

MotoGP, i precedenti di Oliveira ad Austin

Oliveira correrà per la prima volta con l’Aprilia in Texas. Dal 2019, anno del suo debutto in MotoGP, lo ha fatto solamente con la KTM. Al debutto in top class conquistò il quattordicesimo posto, quindi 2 punti. Nel 2020 il GP non si disputò a causa dell’emergenza Covid-19.

Nel 2021 il pilota portoghese si è classificato undicesimo, mentre lo scorso anno è arrivato solo diciottesimo al traguardo. Il COTA (Circuit Of The Americas) non gli rievoca bei ricordi legati alla MotoGP. Meglio è andata in Moto2, con il terzo posto del 2018 dopo il sesto del 2017. In Moto3, invece, il migliore piazzamento è rappresentato dalla quinta posizione ottenuta nel 2013 con la Mahindra.

Miguel in conferenza stampa al COTA

Oliveira nella conferenza stampa ad Austin ha spiegato come è stato questo periodo post-infortunio: “Ci sono stati dei danni ai denti dell’anca. Non riuscivo ad aprire la gamba e a fissarla sulla moto senza sentire un forte dolore. Per tre giorni ho sofferto tanto e ho dovuto prendere la decisione necessaria di riposare un po’. È stata una sfortuna che l’Argentina sia arrivata subito dopo la prima gara, altrimenti avrei potuto correre nel weekend successivo“.

Il pilota portoghese auspica di disputare un buon fine settimana in Texas: “Spero che andare a punti in entrambe le gare, sarebbe importanti. Domani scoprirò la pista con questa moto, non vedo un motivo per il quale le Aprilia non debbano essere competitive qui. Dobbiamo fare progressi nel corso del weekend“.

Miguel spiega di non aver alcun problema con Marc Marquez: “Abbiamo chiarito tutto domenica. È venuto al centro medico a vedere come stessi, ha chiesto scusa e per me il caso è chiuso. Spero che possa tornare presto a correre“.

Foto: Instagram