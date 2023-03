F1, Ferrari riprova l’assalto al Mondiale: Leclerc e Sainz carichi in Bahrain

Il campionato di F1 2023 sta per partire. Domani in Bahrain inizieranno i primi turni di prove libere e finalmente inizieremo a capire i valori delle varie squadre. Sicuramente la Ferrari è una delle più attese, come sempre.

Il titolo piloti manca dal 2007 e quello costruttori dal 2008, la scuderia di Maranello e i suoi tifosi hanno grande voglia di tornare a vincere. L’inizio dello scorso campionato aveva un po’ illuso, poi è arrivata una grossa delusione. La speranza per il 2023 è che Charles Leclerc e Carlos Sainz riescano a riportare in trionfo il Cavallino Rampante in F1.

Il test a Sakhir della scorsa settimana non ha fatto capire quanto sia competitiva la nuova SF-23, però in questo weekend ci faremo una prima idea concreta. Fermo restando che si tratta comunque del primo gran premio e che ce ne saranno altri ventidue da affrontare. Il campionato non finisce domenica.

F1, Leclerc sogna il titolo con la Ferrari

Leclerc ha grande entusiasmo per questo Gran Premio del Bahrain e in generale per l’annata 2023: “C’è tanta motivazione nel team – ha raccontato a Sky Sport F1 – e c’è stato molto lavoro a Maranello. Nei test non si è capito esattamente dove siamo, non vedo l’ora di essere di nuovo in macchina“.

A proposito della nuova SF-23, il monegasco si è così espresso: “Nel test non l’abbiamo sfruttata al 100%, non era quello l’obiettivo. Nelle prime due giornate volevamo fare gli scan grandi per capire se la macchina reagisse come dicevano i dati di Maranello. Così è andata ed è stato un punto positivo. Poi ci siamo focalizzati di più sul bilanciamento e c’è del lavoro ancora da fare, però il feeling è stato buono. La Red Bull è molto forte, ma siamo solo all’inizio e credo che faremo un grande lavoro“.

Charles è arrivato secondo nello scorso campionato e adesso sogna di laurearsi campione del mondo: “Non sento la pressione di dover vincere – ammette – ma tanta motivazione. Vincere è quello che ci motiva, io penso a questo ogni giorno. Siamo qui per provare a trasformare il sogno in realtà“.

Giudizio positivo sul nuovo team principal Frederic Vasseur, che conosceva già da prima: “Ho fatto il mio primo anno in F1 con lui – racconta Leclerc – ed era andato molto bene. Un suo grande pregio è riuscire a mettere tutte le persone del team nella migliore condizione per estrarne il meglio. Questo si vede già, anche se è presto. Si è messo presto a suo agio in Ferrari“.

Sainz vuole partire forte in Bahrain

Anche Sainz è molto motivato per questa nuova stagione di Formula 1 con la Ferrari: “Inizio con tanta energia e motivazione. Abbiamo lavorato tanto su noi stessi, provando a migliorare i punti deboli che avevamo nella lista. C’è tanta voglia di gareggiare“.

Anche Carlos ha detto la sua sulla SF-23 e si è mostrato fiducioso: “Non sappiamo quanto sia veloce – ha ammesso – però il test è andato molto bene. I tre giorni sono stati puliti, abbiamo fatto uno scan di tutto senza alcun problema. Capiamo la macchina, sappiamo quali sono i punti forti e quelli deboli. Sapere queste cose è molto importante“.

L’inizio di 2022 è stato un po’ complicato per lo spagnolo, che non aveva trovato subito il miglior feeling con la F1-75 e che conta di partire meglio quest’anno: “L’obiettivo è iniziare meglio – spiega – e di non faticare. Fare tre-quattro gare con errori e feeling non ottimale mi ha compromesso un po’ la stagione. Per questo ho dato tanta importanza al test, volevo essere sicuro di sentirmi ben preparato alla prima gara“.

Anche Sainz è contento dell’approccio del nuovo boss Vasseur: “Sta andando veramente bene con lui. Ha dovuto imparare tanto in Ferrari e ha fatto solo tre giorni con la squadra in pista. Sicuramente avrà tanto margine di apprendere e migliorare“.

Foto: Ferrari