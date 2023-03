MXGP: Mattia Guadagnini sei tutti noi, l’orizzonte della speranza italiana

Difficile giudicare il 2022 di Mattia Guadagnini. Un ruolo importante l’ha svolto il cambio di metà stagione, visto che il pilota veneto infatti è passato dalla MX2 alla MXGP in corsa. Un salto complesso, chiaramente non ci si potevano aspettare miracoli, ma ora è un altro anno. Tra una decina di giorni Guadagnini, unico italiano in un team factory in MXGP, sarà in Argentina per il primo round del 2023 (il calendario completo), stavolta da subito con la GASGAS MC 450F. Si riparte dall’esperienza accumulata nello scorso Mondiale Motocross per scalare la classifica.

Guadagnini in crescita

Prime gare in MX2, dal GP di Sardegna lo troviamo nella massima categoria. Come detto è un passaggio molto complesso, anche se bisogna sottolineare che in più eventi lo troviamo all’interno della top ten overall. La sua ‘mezza stagione’ si chiude con il 5° posto nel GP di Turchia, suo miglior risultato dal passaggio in MXGP ed un punto di partenza per questa nuova stagione. Sarà al via sempre col team GASGAS Factory accanto all’altro pilota confermato, Jorge Prado. Guadagnini poi ha già avuto modo di ‘scaldarsi’, partecipando agli Internazionali d’Italia: a Ponte a Egola ha chiuso 4° overall in MX1, mentre ad Arco di Trento è 9° grazie ad una buona Gara 2. Sesto posto finale per la sua prima competizione del 2023, come detto un riscaldamento prima dell’inizio del nuovo campionato.

Prima stagione MXGP

Originario di Bassano del Grappa, 21 anni il prossimo aprile, Guadagnini è una delle promesse più interessanti del motocross. Il fatto poi che sia approdato in una squadra ufficiale sicuramente è un’ulteriore spinta per fare bene. Il riferimento italiano per la MXGP è chiaramente Tony Cairoli, ma non ha mai senso fare un confronto. Mattia Guadagnini scriverà la sua di storia, passo dopo passo e stavolta partendo dall’inizio nella stessa categoria. “Ho però accumulato esperienza” ha sottolineato il pilota veneto. “Ora, con più ore in sella alla MC 450F ed una preparazione migliore, sono pronto per la mia prima stagione completa in MXGP.” Manca pochissimo: giù i cancelletti nel weekend del 12 marzo, da lì scatta un intenso Mondiale Motocross 2023.

Foto: GASGAS Images