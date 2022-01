Scassa, Calia e Masbou: con No Limits insieme anche per il 2022

Luca Scassa, Kevin Calia ed Alexis Masbou nuovamente con il No Limits Motor Team per l'assalto alla Coppa del Mondo Endurance Superstock 2022.

Dai successi del 2021 per riconfermarsi ai vertici della specialità anche nel 2022. Il No Limits Motor Team, “nazionale italiana” dell’Endurance, prosegue nel segno della continuità per la stagione 2022 del FIM EWC classe Superstock. In sella alla giallo-nera #44 si alterneranno nuovamente Luca Scassa, Kevin Calia ed Alexis Masbou. Con questa line-up di piloti, nel 2021 la compagine di Moreno Codeluppi ha conquistato la storica vittoria di classe Superstock alla 6 ore di Most, il secondo posto finale nella FIM Endurance World Cup ed il successo nell’Independent Trophy riservato alle migliori squadre private dell’Endurance.

SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA

“Negli ultimi anni mi ero abituato a dirmi felicemente sorpreso dai risulti che via via, stagione dopo stagione, andavano sempre migliorando”, ammette Moreno Codeluppi. “Ora la sorpresa non c’è più . Oggi c’è una grande consapevolezza del nostro valore, testimoniata non solo dai risultati, ma anche dal grande lavoro fatto nelle ultime stagioni. Abbiamo fissato di volta in volta l’asticella sempre più in alto, non perdendo mai di vista la passione per questo sport, ma avendo chiara anche la consapevolezza che oltre alla passione c’erano le capacità, la volontà e il desiderio di accreditarci per quello che siamo: un team tra i migliori del Mondiale Endurance. La conquista dell’Independent Trophy nel 2021 è stata forse una delle più grandi soddisfazioni: quel trofeo significa che siamo il team migliore tra i privati, sia SST che EWC. È stato davvero un grande riconoscimento dell’impegno profuso da tutta la squadra. Non ho mai avuto dubbi sulla riconferma, per questa stagione, di Luca, Kevin e Alexis“.

PROGETTI AMBIZIOSI

“Nel momento in cui si è conclusa la stagione 2021 avevo già in mente che avrei proposto a loro di essere ancora i nostri piloti“, continua Codeluppi. “Ho condiviso il mio pensiero col mio direttore sportivo, Maurizio Carbognani, che era totalmente allineato. Con Kevin c’era un accordo di 2 anni, ma lo avrei richiamato indipendentemente dal vincolo contrattuale: da rookie, ha dimostrato di essere un talento fortissimo, inserendosi perfettamente nelle dinamiche di queste gare e soprattutto dimostrando di volersi dedicare totalmente in questo campionato, senza dividere il suo impegno in altre competizioni. Alexis non aveva certo bisogno di conferme, ha una grande esperienza nelle gare di lunga durata, e da un contatto fortuito all’inizio dello scorso anno per valutare di correre insieme, è nata una bellissima intesa che si riconferma per il secondo anno. Luca poi è una grande conquista. Sapevo che non sarebbe stato né scontato né tantomeno facile averlo con noi anche quest’anno. Lui stesso ha dichiarato, sia a me direttamente ma anche pubblicamente, che avrebbe voluto fare il salto in EWC. Ma questo ovviamente non mi ha fatto desistere: il livello che abbiamo raggiunto è anche frutto della collaborazione con Luca, che non è mai stato “solo” un pilota, ma ha fatto diventare suoi ambizioni e obiettivi del Team, credendoci e mettendoci del suo non solo in pista nella settimana di gare, ma anche fuori. Per questo la sua quinta stagione consecutiva con noi è motivo di grande orgoglio“.

SI PUNTA ALLA COPPA DEL MONDO

Il No Limits Motor Team si confronterà per la conquista della Coppa del Mondo Endurance di classe Superstock. Previste nel calendario la 24 ore di Le Mans, 24 ore di Spa Francorchamps ed il Bol d’Or, con una quarta prova extra-europea da annunciare.