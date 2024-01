Si rivede Jesko Raffin: Endurance con RAC41 Honda

Che fine ha fatto Jesko Raffin? Il motociclista svizzero, per diversi anni presenza fissa del Motomondiale, tornerà alle competizioni in questo 2024. Il due volte Campione Europeo/CEV Moto2 (2014 & 2018) ha trovato l’intesa con il team RAC41 ChromeBurner Honda per correre, con la distintiva CBR 1000RR-R #41, nel Mondiale Endurance FIM EWC classe Superstock.

ENDURANCE PER IL RITORNO

Jesko Raffin di fatto non corre dal 2020 quando, a seguito di un’infezione virale che lo ha debilitò fortemente, si ritrovò costretto a lasciar libera la NTS di RW Racing GP a stagione in corso. In passato l’originario di Zurigo riuscì ad ottenere qualche exploit di rilievo nel Mondiale Moto2, annoverando un quarto posto a Phillip Island nel 2017 quale miglior risultato.

LA LINE-UP DI RAC41 HONDA

In questi ultimi anni Raffin si è dedicato al ruolo di istruttore di guida, restando così allenato nel condurre una motocicletta. L’Endurance rappresenterà in ogni caso una sfida per lui inedita, dove affiancherà sulla CBR 1000RR-R del team RAC41 i riconfermati Wayne Tessels e Chris Leesch più Martin Renaudin.

A CACCIA DELLA COPPA DEL MONDO ENDURANCE STOCK

Il team RAC41 Honda andrà all’assalto della Coppa del Mondo Endurance riservata alla classe Superstock. Un traguardo di fatto sfumato lo scorso anno per la ben nota squalifica al Bol d’Or per serbatoio non conforme.