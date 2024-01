La mitica Superpole sbarca nel CIV Junior 2024

Tutto si può dire fuorché il CIV Junior sia un campionato poco formativo per i piccoli talenti del motociclismo tricolore. Come annunciato lo scorso mese di dicembre, la stagione 2024 della serie nazionale riservata ai giovanissimi presenterà delle interessanti novità di format per le classi MiniGP Italy Series Ohvale 160 e 190. Una su tutte, l’introduzione della Superpole “vecchio stile”, ovvero un giro lanciato a disposizione dei migliori piloti emersi dalle qualifiche ufficiali. Un (gradito) esperimento proposto in ben 3 dei 5 round del calendario.

La Superpole sbarca nel CIV Junior

Questi cambiamenti sono dovuti all’interesse crescente della Federazione Motociclistica Italiana alla formazione delle giovani promesse nostrane. Il promoter punta ad alzare l’asticella e, conseguentemente, il grado di selettività di entrambe le categorie MiniGP Italy Series (trampolino di lancio verso le FIM MiniGP World Series) con l’inserimento da una parte della Sprint Race e d’altra della Superpole in 3 distinti appuntamenti del 2024.

Come funzionerà

Nello specifico, la Superpole andrà in scena (salvo maltempo) il sabato pomeriggio nei week-end di Magione (4-5 maggio), Modena (6-7 luglio) e Varano de’ Melegari (14-15 settembre). L’elenco dei 15 partecipanti verrà determinato dalla classifica combinata dei 2 turni antecedenti di prove ufficiali e ciascun pilota, con ingresso in pista contrario all’ordine di qualificazione, effettuerà 3 giri consecutivi: giro di lancio, giro cronometrato da tutto-o-niente e giro di rientro. Di fatto riprendendo un po’ il sistema del Mondiale Superbike che tanto fece innamorare gli appassionati.

La MiniGP Italy Series strizza l’occhio ai Campionati Mondiali

Sparita dal Mondiale Superbike, la Superpole “vecchio stile” è una rarità del motociclismo contemporaneo. Resiste soltanto alla 8 Ore di Suzuka, nel World Supercross e, in maniera sporadica, nel British Superbike. Da quest’anno sarà così anche nel contesto del CIV Junior. Insieme all’altra novità della Sprint Race (si disputerà nei restanti 2 round di Ortona e Viterbo parallelamente a Gara 1 e 2), la MiniGP Italy Series assumerà i contorni di un “mundialito” accarezzando le linee guida (passate-presenti) delle competizioni motociclistiche internazionali.