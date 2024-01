MotoGP, Enea Bastianini sfida Jorge Martin: “Voglio restare qui”

Alla presentazione del team Ducati-Lenovo a Madonna di Campiglio, Enea Bastianini è arrivato raggiante e carico in vista della prossima stagione MotoGP. Il pilota romagnolo vuole mettersi subito alle spalle il deludente 2023 e disegnare quanto prima il suo futuro. In ballo non ci sarà solo il titolo mondiale, ma anche il rinnovo di contratto, che passa anche per il destino di Jorge Martin, accreditato per prendere il suo posto nel team factory.

Bastinini cerca il riscatto

Dopo le quattro vittorie e il terzo posto fonale con il team Gresini nel 2022, Enea Bastianini era approdato in Ducati ufficiale con grandi speranze. Sogni infranti dall’infortunio rimediato nella prima gara in campionato a Portimao, nel tentativo di sorpasso da parte di Luca Marini, rompendosi la scapola destra. Il pilota assistito da Carlo Pernat è tornato in pista solo per il GP del Mugello a giugno, poi un altro infortunio a Barcellona l’ha costretto a fermarsi ancora. Su un totale di 20 Gran Premi ne ha saltati sette. L’unica nota positiva è la vittoria conquistata in Malesia, che ha rappresentato anche un piccolo aiuto per il suo compagno di squadra Francesco Bagnaia in corsa per il titolo MotoGP.

Nel 2024 Bastianini è fortemente desideroso di riscatto e vittorie. “Sono qui per vincere e lottare per il Mondiale”, ha detto nel corso della presentazione sulle Dolomiti. “Dobbiamo fare un ottimo lavoro nei test per essere ben preparati fin dall’inizio. Voglio mettermi alle spalle quel nervosismo che l’anno scorso in certi momenti non mi ha aiutato“. La ‘Bestia’ sa di giocarsi anche il rinnovo di contratto e la sua intenzione è quella di restare, anche se la concorrenza interna (vedi Marquez e Martin) è spietata. “Voglio restare qui, anche se per il momento sono concentrato solo sulla stagione che sta per cominciare“.

La Ducati GP24 per tornare al top

Nel test di novembre a Valencia ha già provato la nuova Desmosedici GP24, seppure in forma ancora embrionale. In quel caso l’attenzione era focalizzata soprattutto sul motore, a Sepang e a Doha si continuerà a lavorare soprattutto sull’aerodinamica, ma anche su altri dettagli di non poco conto. Buone le prime impressioni: “La GP24 è fantastica, mi sta bene. Fin dal primo momento ho sentito dei progressi rispetto alla GP23. Nei test di Sepang proveremo alcune cose nuove… Non l’abbiamo vista (la nuova carena, ndr), sono curioso, è una parte molto importante adesso. L’anno scorso abbiamo deciso per qualcosa di diverso da Pramac“.

Gigi Dall’Igna ha assicurato che il prototipo 2024 sarà qualcosa di stupefacente, anche se bisognerà vedere a che punto sono i rivali. Intanto, durante l’inverno, Enea Bastianini ha lavorato molto sul fisico per arrivare ai nastri di partenza del prossimo campionato MotoGP in forma smagliante. “Il problema principale era la spalla, ma ora è guarita bene. Non sento più alcun disturbo sulla moto. Sono davvero felice di questo perché ero davvero esausto alla fine della stagione 2023“.

