Tommy Bridewell con ERC Ducati alla 8 ore di Suzuka

Tommy Bridewell correrà con la Ducati Panigale V4 R del Team ERC Endurance alla 8 ore di Suzuka 2020: accordo raggiunto e primo test effettuato a Le Mans.

L’aveva anticipato nelle scorse settimane, Tommy Bridewell. “Mi piacerebbe correre con Ducati anche nell’Endurance”. Detto, fatto. TB46, attuale protagonista del BSB con Oxford Racing Moto Rapido, sarà al via della 8 ore di Suzuka con la Ducati Panigale V4 R del Team ERC Endurance, struttura di riferimento Ducati Corse nel FIM EWC.

TEST A LE MANS

L’intesa tra le parti è stata raggiunta nelle scorse settimane, tanto che Tommy Bridewell ha già avuto modo di provare la moto nei giorni scorsi a Le Mans. Se alla 24 ore della Sarthe il Team ERC farà affidamento su Randy De Puniet, Louis Rossi, Julien Da Costa e Ondrej Jezek “riserva”, a Suzuka l’apporto di TB46 sarà fondamentale per puntare ad un ottimo piazzamento.

BRIDEWELL A SUZUKA

Per il forte pilota britannico, terzo classificato nel British Superbike 2019, sarà la prima esperienza alla “gara delle gare” con Ducati. Nel precedente biennio, seppur già portacolori Moto Rapido nel BSB, aveva corso con il team S-PULSE Dream Racing Suzuki, ottenendo risultati di rilievo. Nel 2018 concluse quarto assoluto, mentre lo scorso anno in equipaggio con il solo Bradley Ray si classificò ottavo. Per Tommy Bridewell sarà la quinta partecipazione alla 8 ore di Suzuka, considerando anche le presenze del 2014 (con YART Yamaha) e 2015 (con BMW Penz13).