Peter Hickman titolare BMW ufficiale alle 12h Estoril

Con Ilya Mikhalchik impegnato nell'IDM Superbike, sarà Peter Hickman a correre nell'equipaggio titolare BMW Motorrad EWC alla 12 ore di Estoril.

La concomitanza tra la 12 ore di Estoril e l’ultimo round dell’IDM Superbike in programma ad Hockenheim ha rivoluzionato i piani in casa BMW Motorrad World Endurance. La squadra ufficiale dell’Elica non potrà infatti disporre questo weekend di Ilya Mikhalchik. Senza il giovane pilota ucraino, sarà Peter Hickman a correre da titolare ad Estoril.

HICKMAN TITOLARE

Per il recordman sul giro del Tourist Trophy si tratterà di un ritorno nell’Endurance. Già “riserva” dell’equipaggio titolare BMW a Le Mans, Hicky in Portogallo affiancherà Markus Reiterberger e Kenny Foray. Peter Hickman, che nell’Endurance aveva esordito alla 24 ore di Le Mans 2009 con l’italianissimo No Limits Motor Team, difese difeso i colori del team NRT48 BMW nel 2018, disputando anche la 8 ore di Suzuka.

RINCORSA AL TITOLO

Ove possibile Hickman cercherà di aiutare BMW Motorrad World Endurance nella rincorsa al titolo mondiale. Complice la caduta dello stesso Mikhalchik a 13 minuti dal termine della 24 ore di Le Mans, BMW insegue a 45 lunghezze i capo-classifica della Suzuki SERT. Una missione quasi impossibile, considerando che restano più soltanto 67.5 punti in palio nella finalissima di Estoril.