Infortunio per Niccolò Canepa: caviglia fratturata ai test di Valencia

Brutta caduta per Niccolò Canepa ai Test di Valencia con YART Yamaha: caviglia fratturata in tre punti, oggi l'operazione a Barcellona dal Dottor Mir.

Brutta tegola per Niccolò Canepa a sostanzialmente due mesi dalla 24 Heures Motos Le Mans. In seguito ad una brutta caduta nel corso dell’inaugurale giornata di Test privati di YART Yamaha a Valencia, il forte pilota genovese ha rimediato la frattura della caviglia in tre punti. In giornata, presso la Clinica Universitaria Dexeus del Dottor Xavier Mir a Barcellona, si sottoporrà ad un intervento chirurgico per tornare quanto prima in sella.

2021

Tra Almeria e Valencia, Niccolò Canepa con YART Yamaha ha iniziato in questi giorni il programma di test invernali in vista della stagione 2021 del FIM EWC. Primo ed unico italiano a laurearsi Campione del Mondo Endurance (2016/2017 con GMT94 Yamaha), quest’anno è atteso alla sua quarta stagione consecutiva con la R1 #7 della YART, contestualmente svolgendo il ruolo di collaudatore e riders coach Yamaha Superbike.

CADUTA

Dopo positivi test ad Almeria, Niccolò Canepa con YART Yamaha si è trasferito al Circuit Ricardo Tormo di Valencia per un’ulteriore sessione di prove, sfortunatamente conclusasi anzitempo. In seguito ad una caduta, ha rimediato la frattura di una caviglia in tre punti, viaggiando già direzione Barcellona per sottoporsi in data odierna ad un intervento chirurgico. YART ha proseguito nel frattempo i test con i soli Marvin Fritz e Karel Hanika alternatisi in sella alle due R1 a disposizione.

CORSA CONTRO IL TEMPO

Per Niccolò Canepa, abituato ad imprese come l’affermazione in solitaria alla 8 ore di Sepang 2019, inizia una corsa contro il tempo. Due mesi per recuperare dall’infortunio ed affrontare la 24 ore di Le Mans del 17-18 aprile prossimi, maratona già vinta in un magico 2017 impreziosito dal titolo mondiale e dall’affermazione al Bol d’Or nel mese di settembre.