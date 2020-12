Luca Scassa insieme al team No Limits anche nel 2021

Per il quarto anno consecutivo Luca Scassa farà parte del No Limits Motor Team, la nazionale italiana al via del Mondiale Endurance FIM EWC.

Quattro anni insieme. Per la stagione 2021 del Mondiale Endurance FIM EWC proseguirà il sodalizio tra Luca Scassa ed il No Limits Motor Team, “nazionale italiana” delle competizioni motociclistiche di durata. Il pilota aretino, entrato a far parte della squadra in occasione della 24 ore di Le Mans 2018, continuerà a correre con la Suzuki GSX-R 1000 #44 anche l’anno venturo, cercando di raggiungere nuovi, prestigiosi traguardi nella classe Superstock.

INSIEME PER IL QUARTO ANNO

Nel precedente triennio tra Luca Scassa ed il team No Limits di Moreno Codeluppi si è instaurato un bellissimo rapporto. Una partnership proficua sul profilo delle performance espresse, ma anche dei risultati conseguiti. L’apporto di Scassa alla causa della formazione giallo-nera ha permesso un costante e progressivo sviluppo della moto. La sua esperienza si è rivelata fondamentale per compiere il successivo “step” in termini di performance.

RISULTATI

Coadiuvato da una proverbiale esperienza maturata in tutti i principali campionati motociclistici internazionali, Luca Scassa si è calato alla perfezione nella sua nuova realtà rappresentata dal Mondiale Endurance. Dalla velocità fuori discussione, approccio positivo e propositivo ed una sensibilità di guida indispensabile per ben figurare nel FIM EWC, Scassa in sella alla Gixxer #44 ha raccolto risultati di rilievo. Al terzo posto di classe Superstock al Bol d’Or 2018, quest’anno è seguito lo storico podio (2°) alla 24 ore di Le Mans, il primo per una squadra italiana alla grande classica della Sarthe. Un bottino che ha permesso al No Limits Motor Team di concludere al secondo posto nella FIM Endurance World Cup 2019/2020, la Coppa del Mondo riservata alla classe Superstock.

AVANTI NEL 2021

Luca Scassa sarà pertanto nuovamente la punta di diamante dell’equipaggio titolare del No Limits Motor Team che affronterà il FIM EWC 2021 a partire dalla 24 Heures Motos Le Mans in calendario nel weekend del 17-18 aprile. Nelle prossime settimane saranno svelati i piloti che completeranno la line-up titolare della squadra italiana protagonista dell’Endurance.