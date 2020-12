MXGP: calendario 2021 aggiornato, spostato l’evento in Portogallo

Calendario MXGP 2021 che subisce qualche piccola modifica, nello specifico un evento spostato. Tutte le date aggiornate per la prossima stagione.

Piccoli cambiamenti per quanto riguarda il calendario MXGP 2021 dopo la prima stesura. Spostata una tappa, precisamente l’evento in Portogallo, che ritorna l’anno prossimo dopo la cancellazione nel 2020 per Covid. Come già detto nella stesura precedente, ieinserito nuovamente al Motocross of European Nations, così come FIM Junior World Championship ed il Monster Energy FIM Motocross of Nations. Vediamo il rinnovato calendario.

Per prima cosa, come detto, cambia l’appuntamento sul tracciato di Águeda. L’MXGP del Portogallo, programmato inizialmente per il 9 maggio, verrà posticipato al 16 maggio. Passiamo al Junior World Championship: come detto, anche questo ritorna in calendario dopo la cancellazione in quest’annata particolare. Si svolgerà a Megalopolis, in Grecia, il 31 luglio 2021. Grande ritorno anche per l’MXoEN, di scena a Riola Sardo dal 2 al 3 ottobre, mentre il Monster Energy FIM Motocross of Nations è programmato per il 25 ed il 26 settembre a Imola.

Il calendario aggiornato