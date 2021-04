Per il secondo anno consecutivo la 8 ore di Oschersleben del Mondiale Endurance FIM EWC non si disputerà: cancellata definitivamente in data odierna.

Il calendario 2021 del FIM EWC è sempre più un calvario. Posticipate le 24 ore di Le Mans (in data 12-13 giugno) e la 8 ore di Suzuka (ad oggi prevista per il 7 novembre prossimo), in data odierna è stata cancellata in via definitiva la 8 ore di Oschersleben. Tradizionalmente in programma dal 1999, la maratona Endurance tedesca non si disputerà per il secondo anno consecutivo per la situazione pandemica e ragioni dipese dagli organizzatori locali.

NIENTE OSCHERSLEBEN

Originariamente prevista per il 23 maggio, la 8 ore di Oschersleben 2021 non s’ha da fare. Dapprima posticipata a data da destinarsi, oggi Eurosport Events (promoter del FIM EWC) e gli organizzatori della “German Speedweek” hanno comunicato l’impossibilità di recuperare l’evento nel corso del 2021. Il piano iniziale prevedeva un recupero per il mese di agosto, ma anche questa possibilità è sfumata in corso d’opera. I gestori dell’impianti non hanno materialmente una data libera per questo periodo, rimandando il tutto al 2022.

SOLI 4 ROUND

Il risultato è un calendario 2021 del Mondiale Endurance con soli 4 round, soltanto 3 dei quali riservati alla classe Superstock. Salvo ulteriori contrattempi, si partirà il 12-13 giugno con la 44esima edizione della 24 ore di Le Mans con, a seguire, la 12 ore di Estoril (17 luglio), Bol d’Or (18-19 settembre) e la 8 ore di Suzuka (7 novembre). Pandemia COVID-19 permettendo…

IL CALENDARIO 2021 DEL FIM EWC

12-13 giugno: 24 Heures Motos Le Mans

17 luglio: 12 ore di Estoril

18-19 settembre: Bol d’Or

7 novembre: Suzuka 8 hours