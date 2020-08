La 24 ore di Le Mans Moto 2020 in Diretta TV su Eurosport 2

Diretta TV quasi totale della 24 ore di Le Mans Moto 2020 su Eurosport 2 con oltre 20 ore live tra sabato 29 e domenica 30 agosto.

Per il sesto anno consecutivo sarà Eurosport 2 a trasmettere in Diretta TV esclusiva per l’Italia la 24 Heures Motos Le Mans del FIM Endurance World Championship, il Mondiale Endurance promosso ed organizzato proprio da Eurosport Events. Tra sabato 29 e domenica 30 agosto garantite complessivamente più di 20 ore (su 24) di diretta TV, notte di Le Mans compresa.

IN DIRETTA LA 24 HEURES MOTOS

Per quanto concerne la programmazione TV, si parte sabato 29 agosto alle 11:30 per seguire la partenza della corsa in programma alle 12:00 per una prima finestra LIVE fino alle 14:00. Successivamente nuovo collegamento dalle 18:00 di sabato per una diretta che proseguirà non-stop fino all’arrivo previsto per le ore 12:00 di domenica 30 agosto. In cabina di commento come sempre Alessio Piana affiancato da Jacopo Zizza e Nicola Villani. La 24 ore di Le Mans Moto si potrà inoltre seguire integralmente su Eurosport Player (www.eurosportplayer.it) previo abbonamento.

IL PALINSESTO DELLE DIRETTE TV SU EUROSPORT 2

Sabato 29 agosto

11:30 – 14:00 Partenza

18:00 – 00:00 La notte di Le Mans

Domenica 30 agosto

00:00 – 12:30 Fino all’arrivo (bandiera a scacchi alle 12:00)

VIDEO NEL CORSO DELLA GARA SU CORSEDIMOTO.COM

Tra sabato e domenica su Corsedimoto.com troverete costanti aggiornamenti che racconteranno le fasi salienti dell’evento, comprensivi dei video-highlights dedicati ai momenti decisivi della 24 ore di Le Mans.