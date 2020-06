24 Heures Motos: nuovo orario, linee guida anti COVID-19

Programma stravolto per la 24 Heures Motos: a Le Mans (a porte chiuse) si partirà sabato 29 agosto alle 12:00, diverse restrizioni anti COVID-19.

Posticipata dal 19-20 aprile al 29-30 agosto per l’emergenza Coronavirus, la 24 Heures Motos si avvicina. La celebre 24 ore motociclistica di Le Mans sancirà il ritorno in azione del Mondiale Endurance FIM EWC dopo lo stop forzato, per quanto a porte chiuse, ovvero senza l’apporto del pubblico. Sarà una 24 ore di Le Mans anomala, anche per una serie di linee guida definite per il contenimento del contagio COVID-19.

ISCRIZIONI

Con la gara posticipata di 4 mesi, inevitabilmente è stata riaperta la procedura d’iscrizione. I team interessati avranno l’opportunità di inoltrare la domanda entro e non oltre mercoledì 8 luglio prossimo. Considerando il difficile periodo da un punto di vista economico, superare il numero di 40 squadre al via sarebbe già un successo.

INDICAZIONI PER I TEAM

Le linee guida anti COVID-19 non riguardano solo il mero “porte chiuse” per il pubblico, con annessa (ovvia…) cancellazione della pit walk e della sessione autografi in Piazza dei Giacobini. Le squadre al via dovranno rispettare diverse nuove indicazioni. In griglia potranno accedere massimo 2 meccanici ed il team manager oltre ai piloti, con ciascuna squadra che dovrà designare un numero massimo di 14 componenti del proprio staff.

BRIEFING

Il briefing pre-gara, previsto per mercoledì 26 agosto alle 19:30, sarà aperto esclusivamente ai Team Manager e non ai piloti. Quest’ultimi saranno informati di tutte le novità per il weekend di gara in via telematica.

SI PARTE ALLE 12:00

Cambia anche l’orario di partenza della 24 Heures Motos. Dal tradizionale orario delle 15:00 si anticiperà alle 12:00 di sabato 29 agosto. Medesimo discorso tre settimane più tardi con il Bol d’Or in programma il 19-20 settembre.