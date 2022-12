F.C.C. TSR Honda: ecco i piloti per difendere il #1 nel FIM EWC 2023

Il 2023 sarà un anno importante per F.C.C. TSR Honda. Nel Mondiale Endurance FIM EWC si farà di tutto per difendere il #1 conquistato in questa stagione, oltretutto nel 60° anniversario dalla creazione della squadra nata per volontà di Teruyoshi Fujii su invito dell’amico Soichiro Honda. Un anno importante con obiettivi altrettanto importanti, puntando sulla continuità. In sella alla CBR 1000RR-R #1 iscritta sotto le insegne di F.C.C. TSR Honda France si alterneranno infatti tre piloti già conosciuti in squadra.

OBIETTIVO TERZO TITOLO NEL FIM EWC

Campioni del Mondo 2017/2018 e 2022, F.C.C. TSR Honda France andrà così all’assalto del terzo titolo FIM EWC della propria storia. Per questo obiettivo, Masakazu Fujii ha rinnovato la fiducia a Josh Hook (in squadra di fatto dall’All Japan Superbike 2015) e Mike Di Meglio, quest’ultimo entrato a far parte di Technical Sports Racing dal Bol d’Or 2018.

ALAN TECHER AL POSTO DI GINO REA

Con Gino Rea chiaramente fuori dai giochi ed in ripresa dall’incidente del 6 agosto scorso nelle prove della 8 ore di Suzuka, F.C.C. TSR Honda ha preferito andare sul sicuro per il terzo nome. Come riportato in precedenza, si parlava con insistenza di Florian Alt, ma alla fine si è deciso di puntare su Alan Techer. Con la compagine All Japan tra gli artefici della conquista del titolo iridato 2017/2018, per il Bol d’Or 2022 è stato richiamato proprio in sostituzione di Gino Rea, facendo il suo senza commetter la benché minima sbavatura nell’arco delle 24 ore. Techer sarà inoltre pilota Honda France nel FSBK (Championnat de France Superbike).

TEST IN OTTICA FIM EWC 2023 AD OKAYAMA

Formalizzata la line-up di piloti 2023, in questi giorni F.C.C. TSR Honda sta affrontando i primi test a Okayama. In questa circostanza, per la prima volta, sull’ex circuito Ti Aida la CBR 1000RR-R è tornata a mostrare il #1…