SBK, Redding e Jacey Hayden sposi a Los Angeles: poi festa a Las Vegas

Conclusa la stagione Superbike 2022, per Scott Redding e la sua Jacey Hayden è venuto il momento di mantenere le promessa fatta nell’agosto dello scorso anno sul podio di Most. Tutti ricorderanno quando l’allora pilota Ducati chiese alla compagna di sposarlo e lei disse sì.

Ebbene, nell’ultimo weekend si è celebrato il matrimonio a Los Angeles. La coppia, che sta insieme dal 2019, trascorre diverso tempo dell’anno nella famosa città della California. Dopo l’atteso evento, al quale hanno partecipato anche alcune figure del paddock SBK, i due sono volati a Las Vegas insieme ad amici per il viaggio di nozze.

SBK, Redding sogna un grande 2023 con BMW

Redding si sta godendo un bel momento insieme alla moglie Jacey e ora non penserà alle corse per un po’ di tempo. Ma poi dovrà prepararsi alla nuova stagione Superbike, nella quale ambisce ad essere grande protagonista assieme alla BMW.

Nel 2023 disporrà di una nuova M 1000 RR, già provata nel recente test a Jerez, e spera di fare un notevole salto di qualità rispetto all’ultimo campionato. Vuole essere costantemente il lotta per il podio e magari tornare anche a vincere. Gli piacerebbe poter dare del filo da torcere campione in carica Alvaro Bautista e agli altri top rider contro i quali ha battagliato quando correva per la Ducati.

Vedremo se il prossimo sarà un anno di svolta per lui e BMW. Servirà tanto lavoro da parte del team e anche i piloti dovranno fare del loro meglio. Intanto, auguri Scott e Jacey!

