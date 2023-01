Christian Napoli alla top class EWC: accordo con Motobox Kremer

Dal 2016 presenza fissa del Mondiale Endurance, il 2023 riserva a Christian Napoli l’attesa promozione alla top class EWC. Dopo anni di Superstock annoverando un podio (2°) alla 12 ore di Estoril 2020, finalmente avrà la chance di confrontarsi nella classe regina delle corse motociclistiche di durata. Nelle ultime settimane Christian ha infatti trovato l’intesa con il team Motobox Kremer Racing, vera e propria istituzione della specialità, per disputare tutti i round previsti dal calendario 2023 con la distintiva Yamaha R1 #65.

PASSAGGIO ALLA EWC PER CHRISTIAN NAPOLI

Dall’esordio al Bol d’Or 2016, Christian Napoli ha maturato una proverbiale esperienza nel Mondiale Endurance, correndo con diverse squadre protagoniste della classe Superstock. La sua ferma volontà di misurarsi nella top class EWC ha trovato la definitiva concretizzazione in questo 2023, definendo l’accordo con la squadra di Manfred Kremer e Georg Haas. “Sono stra-felice di correre con uno dei team più storici dell’Endurance, considerando che sono prossimi ad affrontare la loro 24esima stagione nella specialità“, ricorda Christian Napoli. “Il passaggio dalla classe Superstock alla EWC mi gasa ancora di più. Si sa che è una categoria ancor più difficile, ma a me le cose facili non sono mai piaciute“.

L’INTESA CON MOTOBOX KREMER RACING

Christian correrà per una squadra che debuttò nell’Endurance addirittura in occasione della 24 ore di Le Mans 1999, cogliendo traguardi apprezzabili come il 6° posto finale in campionato del 2010. “Motobox Kremer Racing è un’ottima squadra in termini di risultati raggiunti e di affidabilità“, spiega Napoli. “Inoltre si sono sempre presentati alle gare, elemento tutt’altro che scontato di questi tempi. Solo lo scorso anno, così come la stragrande maggioranza dei team europei, ha saltato la 8 ore di Suzuka per le ben note problematiche. Sono molto contento perché Manfred (Kremer) e Georg (Haas) mi hanno cercato e voluto loro. Questo mi inorgoglisce: per un pilota è piacevole quando è un team a cercarti e non sei tu a dover correr dietro ad una squadra“.

RITORNO IN SELLA AD UNA YAMAHA

Con Motobox Kremer Racing, Christian Napoli tornerà in sella ad una Yamaha R1, moto del suo podio di classe Stock ad Estoril 2020. “Penso sarà una bellissima stagione perché avrò due compagni veloci e, non da meno, tornerò a correre con Yamaha. La R1 è una bellissima moto, a mio avviso la più facile ed equilibrata per l’Endurance. Ho sempre avuto un debole per questa moto, anche perché i primi due anni completi in questo campionato li ho affrontati proprio con la R1 del team AvioBike“.

2023 CON VISTA SUZUKA PER CHRISTIAN NAPOLI

Il passaggio alla top class EWC garantirà inoltre la chance di poter concretizzare un suo sogno, rappresentato dal disputare la 8 ore di Suzuka. “Non vedo l’ora di iniziare con i primi test in vista della 24 ore di Le Mans a metà aprile e di affrontare tutta la stagione. Suzuka compresa“, ha concluso Christian Napoli.