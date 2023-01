MotoGP senza Valentino Rossi, Luca Marini: “Dobbiamo aspettare”

Tanti i piloti italiani della classe MotoGP che hanno il potenziale per andare forte, ma lo spettacolo e la vendita dei biglietti ha subito un forte calo dopo l’epoca di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e la pandemia Covid. Il biennio 2020-2021 sembra avere segnato uno spartiacque fra due epoche: la prima dei titani, la seconda di tanti principi che vanno alla ricerca del titolo di re. Per quanto si voglia apprezzare la professionalità e il buon rapporto tra i piloti di oggi, a farne le spese è la popolarità. A detta di molti viviamo una fase di transizione, aspettando che i tempi siamo maturi per avere un nuovo eroe e il suo grande antagonista,

La MotoGP senza Valentino Rossi

Luca Marini ha ben analizzato questa situazione, ritrovandosi a portare la fama di fratello di Valentino Rossi, ma senza il suo ricco bottino di vittorie e popolarità. “Penso che sia ancora presto, è l’inizio di una nuova era per i piloti italiani. Vale ha entusiasmato i fan per molti anni, allora [la MotoGP in Italia] era ancora gratis in tv. Quindi è stato in grado di raggiungere molte più persone. Ora è solo questione di tempo. Tutti i piloti italiani devono essere davanti a ogni gara e cercare di vincere quante più gare possibile, abbiamo bisogno di quanti più campioni possibile. Poi sarà di nuovo pieno in Italia, ma credo anche in tutto il mondo“.

Lo spettacolo non manca di certo, il web è l’elemento di novità rispetto al passato, i social la valvola di sfogo dei tifosi. “Lo spettacolo è buono, non ci resta che aspettare di raggiungere il cuore di tutti i fan. Tra qualche anno ogni tribuna sarà piena“, ha detto il fratello di Valentino Rossi. L’obiettivo è di riportare quanto prima i fan sugli spalti: “La gente era innamorata di questo sport, di Vale e di altri piloti forti e di carattere. Al giorno d’oggi abbiamo dei buoni caratteri, ma bisogna ricordare che siamo tutti molto giovani in MotoGP. Dobbiamo aspettare“.

L’aerodinamica sullo spettacolo

L’aerodinamica ha reso inoltre più difficile i sorpassi, a scapito delle emozioni per i tifosi. “Non commettiamo errori perché siamo i migliori piloti del mondo. Abbiamo le migliori gomme e le migliori moto. È impossibile sbagliare quando tutto funziona al 100%. Il livello in MotoGP è altissimo in questo momento. Penso che lo spettacolo della MotoGP sia buono. In passato era forse spettacolare perché solo tre piloti stavano lottando per la vetta. I tifosi – ha concluso Luca Marini – potevano concentrarsi solo su di loro“.