Dakar 2023, tappa 4: Leggende Honda al top, ripartono due italiani

È la giornata di Honda e di due sue Leggende della Dakar. Joan Barreda, pur dolorante per un infortunio ad un piede, s’è preso il trionfo nella quarta tappa di questa edizione 2023. Un altro gioiello da aggiungere alla sua importante storia in questa competizione. Pur con qualche cambiamento: la tappa era stata provvisoriamente assegnata in seguito a ‘Nacho’ Cornejo, infine è tornata nelle mani di Barreda. Subito dietro di lui c’è Pablo Quintanilla, solo all’ultimo in seconda posizione e per pochissimo, completa la top 3 la KTM guidata da Toby Price. Paolo Lucci è sempre il miglior italiano, costantemente in top 20 anche oggi, giornata da dimenticare per i ragazzi Hero. Tappa in tondo oggi con partenza ed arrivo a Ha’il, 425 km di speciale su 574 km in totale: dune e sabbia per cominciare, seguono un tratto d’asfalto, ghiaia e sterrato. Ecco la situazione provvisoria di questa giornata.

Internò e Salvini presenti

Confermato al momento solo l’abbandono del rookie Tommaso Montanari, purtroppo infortunato nel corso della seconda tappa. La truppa tricolore invece ritrova Tiziano Internò (Original by Motul) e l’esordiente Alex Salvini, entrambi ora fuori classifica. Il primo, acciaccato dopo l’incidente in tappa 2, è riuscito a riprendere la sua Dakar dopo 48 ore di riposo. Il secondo, fermato da un problema elettrico sempre in tappa 2, ha riavuto la sua moto ieri ed oggi è riuscito a ripartire. Per quanto riguarda la tappa odierna, al momento solo Paolo Lucci è giunto al traguardo in 18^ posizione provvisoria, gli altri sono ancora in viaggio.

Dakar 2023, tappa 4

L’apripista di oggi era Daniel Sanders dopo la vittoria di ieri: una condizione mai particolarmente favorevole, anche se può sfruttare alcuni bonus di tempo. Non ci vuole molto però prima che si facciano vedere i ragazzi Honda, assieme ad un sempre agguerrito Mason Klein (come Sanders e Skyler Howes, può usufruire dei bonus). Proprio quest’ultimo tiene a lungo la prima posizione di tappa, ma un problema meccanico poi risolto gli fa perdere parecchi minuti. Ne approfitta in primis Pablo Quintanilla, arriva poi anche Joan Barreda: è proprio l’esperto pilota spagnolo a prendersi la tappa odierna! Il cileno si deve accontentare del secondo posto per soli 16 secondi, terza piazza per Skyler Howes. Come accennato inizialmente, è invece una giornata nera per la formazione Hero. Joaquim Rodrigues infatti è protagonista di un incidente al km 90 e riporta un infortunio alla gamba sinistra: è la fine della sua Dakar.

Classifica stavolta, anzi no

Il guaio del pilota portoghese ha involontariamente causato problemi a livello di classifica: José Ignacio Cornejo s’era fermato per soccorrerlo, perdendo quindi tempo. L’organizzazione, nel ridarglielo, l’aveva dichiarato vincitore provvisorio di tappa! Alla fine il tempo da restituire è stato aggiustato: non oltre 20 minuti, ma meno di 10, riassegnando meritatamente il trionfo a Barreda. In Hero però non sono finiti i guai: Ross Branch è stato bloccato da problemi meccanici, Sebastian Bühler era rimasto invece senza benzina. Solo uno su quattro s’è salvato, Franco Caimi, che ha quindi continuato senza intoppi per il marchio indiano.

La top ten provvisoria

1. Joan Barreda – Monster Energy JB Team

2. Pablo Quintanilla – Monster Energy Honda Team – +0:16

3. Skyler Howes – Husqvarna Factory Racing – + 1:05

4. Toby Price – Red Bull KTM Factory Racing – +2:24

5. Adrien Van Beveren – Monster Energy Honda Team – +2:37

6. Luciano Benavides – Husqvarna Factory Racing – +3:13

7. Kevin Benavides – Red Bull KTM Factory Racing – 3:19

8. Daniel Sanders – Red Bull GasGas Factory Racing – +6:07 (+2 di penalità)

9. Lorenzo Santolino – Sherco Factory – +10:26

10. Mason Klein – BAS World KTM Racing Team – +12:08

La classifica completa

Foto: Rally_Zone/Fantic Racing