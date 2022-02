Conto alla rovescia per la 8 ore di Suzuka: ecco i Try Out 2022

Ci sarà una sola gara di qualificazione in vista della 8 ore di Suzuka 2022, nel frattempo è stata comunicata la lista dei 35 team ammessi di diritto.

Dopo la cancellazione delle ultime due edizioni, quest’anno sarà la volta buona? La 8 ore di Suzuka resta attualmente in calendario in data 7 agosto, ma restano logiche preoccupazioni derivanti dalla situazione pandemica ed annesse restrizioni. La tappa del Mondiale Trial prevista a Motegi per il mese di aprile è stata cancellata, mentre “La gara delle gare” ufficialmente non è a rischio. Anzi, secondo consuetudine negli ultimi anni, è stato avviato il processo di selezione delle 65 squadre attese al via della 43^ edizione. Il tutto con gli ormai tradizionali Try Out.

TRY OUT

Di cosa si tratta? In sostanza, complice l’elevato numero di richieste d’iscrizione pervenute, dal 2017 a questa parte i team interessati a partecipare alla 8 ore sono chiamati a disputare diverse “gare di qualificazione”. Eccezion fatta per i team permanenti del FIM EWC, per le squadre con diritto garantito di partecipazione per palmares o individuate dal comitato di selezione per meriti sportivi, tutti gli altri devono guadagnare “sul campo” il posto in griglia alla 8 ore.

35 TEAM GIÀ SELEZIONATI

Sebbene la 8 ore sia stata cancellata nel precedente biennio, i Try Out si sono regolarmente disputati. Nello specifico, il diritto di partecipazione è stato ottenuto da ben 35 squadre con diversi parametri e/o risultato acquisito. Da una parte in base ai risultati dell’edizione 2019, della 8 ore di Sepang dello stesso anno, ma anche dai risultati degli eventi Try Out tenutisi nel 2021 a Suzuka tra All Japan e la Suzuka Sunday Road Race. Nella lista di seguito riportata trovate i 35 team ammessi al via dell’edizione 2022.

AKENO Speed Yamaha

Astemo Honda Dream SI Racing

Auto Race UBE with KEN Racing YIC BR

B-LINE Racing with TKm

CLUB NEXT & Honda Dream Takasaki

GOSHI Racing

Honda Asia Dream Racing with SHOWA

Honda Dream RT Sakurai Honda

Honda Hamamatsu Escargot RT

Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing

Iwata Racing Family

Kawasaki Plaza Racing Team

K’s Works Racing

Murayama Honda Dream RT

NCXX Racing with Riders Club

RS-ITOH

SANMEI Team Taro Plusone

SDG Honda Racing

Shinshu activation project Team Nagano

Sofukai Honda Suzuka Racing Team

S-PULSE Dream Racing

T-Motokids

Team ATJ

Team Bizenseiki Kirimoto Techno Works

Team de” LIGHT

Team Frontier

Team Kagayama

Team Kodama

Team Sugai Racing Japan

Team Matsunaga KDC & YSP Nagoyakita

Teramoto @ J-TRIP Racing

TOHO Racing

TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW

TransMapRacing with Ace Café

YSS Mercury with TKm

UNA SOLA GARA DI QUALIFICAZIONE

Se per i team permanenti del Mondiale Endurance sono garantiti fino ad un massimo di 20 posti ed altri 5 saranno determinati (per palmares ed importanza) dal comitato di selezione, restano 5 slot da assegnare “sul campo”. Per questo i Try Out 2022 si disputeranno in prova unico. Nello specifico in Gara 1 dell’All Japan Superbike a Suzuka del 23 aprile prossimo. Tra le squadre interessate a correre alla 8 ore, i 5 migliori team classificati in questa gara otterranno il lasciapassare per l’evento.