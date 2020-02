8 ore di Suzuka 2020: Try Out in vista

Ancora due gare per determinare i team ammessi al via della 8 ore di Suzuka 2020: in data 8 giugno verrà svelata l'entry list provvisoria.

Alla 8 ore di Suzuka 2020 mancano 159 giorni, ma il conto alla rovescia verso la “gara delle gare” continua. Archiviata la 8 ore di Sepang che ha eletto ulteriori 12 squadre ammesse di diritto per la 43esima edizione dell’evento, restano ulteriori 2 gare per completare la lista dei 65 team al via della 8 ore in agenda il 19 luglio prossimo.

SUZUKA TRY OUT

Dal 2017 per correre alla 8 ore di Suzuka le squadre sono tenute ad affrontare i cosiddetti “Suzuka Try Out”, una serie di gare di qualificazione dove è indispensabile far risultato per poter poi competere alla finalissima del FIM EWC. Per l’edizione 2020, solo 6 posti sono stati garantiti in virtù dei risultati della 8 ore 2019, ai quali bisogna sommare i 20 posti garantiti a team permanenti del Mondiale Endurance. Per gli altri è indispensabile presenziare (e ottenere un buon risultato) in tre distinte gare: la 8 ore di Sepang, la tappa dell’All Japan a Suzuka o, in alternativa, alla Suzuka Sunday Road Race del mese di giugno.

65 TEAM

Il comitato di selezione si riserva inoltre di determinare ulteriori 5 squadre ammesse all’evento per palmares, prestigio o competitività dei piloti schierati. Complessivamente 65 team prenderanno parte alla 8 ore di Suzuka 2020, con già prevista una data per la divulgazione della prima entry list provvisoria: l’8 giugno prossimo.