Honda vola alla 24h Spa, ma la notte fa paura

Le prime qualifiche ufficiali della 24h Spa EWC Motos proiettano F.C.C. TSR Honda France al comando, ma le attenzioni sono già rivolte a questa sera. A partire dalle 22:20, squadre e piloti del FIM EWC affronteranno per la prima volta Spa Francorchamps in notturna, per una sessione che si prospetta già decisiva per il prosieguo del fine settimana.

24H SPA BY NIGHT?

Già, perché per i ben noti problemi in materia di scarsa (insufficiente) illuminazione della pista, al momento non si ha ancora la certezza se si potrà regolarmente correre in notturna tra sabato 4 e domenica 5 giugno. Le “torrette” con generatori elettrici predisposte 72 ore or sono dovrebbero garantire un progressivo miglioramento in tal senso, ma soltanto le libere in notturna rappresenteranno l’effettivo banco di prova al riguardo. Insomma: situazione tutta in divenire, con la notte di Spa che fa già paura…

QUALIFICHE 1 ALLA HONDA

Tornando ai verdetti della pista, le prime qualifiche ufficiali hanno registrato una serie infinita di cadute (fortunatamente senza conseguenze) e la pole position provvisoria di F.C.C. TSR Honda. Con la media di 2’20″405, frutto dei crono dei due piloti (su 3) più veloci dell’equipaggio, la CBR #5 ha preceduto nell’ordine YART Yamaha (capitanata dal nostro Niccolò Canepa), BMW Motorrad EWC, i Campioni del Mondo in carica di Yoshimura SERT Suzuki e Kawasaki SRC. Sesta posizione provvisoria per la Ducati ERC con Chaz Davies competitivo al ritorno alle corse ed al suo debutto nell’Endurance.