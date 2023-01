Kevin Benavides scatenato, la tappa 14 vale la Dakar 2023!

Un’ultima tappa per decidere il trionfo finale. Ma alla fine ecco Kevin Benavides, che si assicura la vittoria nel percorso odierno ed anche la Dakar 2023! Gran finale per il pilota argentino, già vincitore nel 2021 (in quel caso però con Honda) ed al suo secondo successo dal trasferimento dfella competizione in Arabia Saudita. Toby Price, partito con 12 secondi di margine, nulla può contro l’incontenibile pilota sudamericano e chiude 2° a 43 secondi di distacco nella generale. Skyler Howes infine completa il podio finale. Ecco com’è andata la chiusura di questa 45^ edizione.

Dakar 2023, tappa 14

Ordine inverso al via, nessun favoritismo quindi per i candidati alla vittoria finale. Il percorso di chiusura di questa edizione però è breve, ma non esattamente semplice: al km 29 ad esempio svariati piloti devono vedersela col fango. Come Franco Picco, ricordiamo con il pollice destro fratturato e subito soccorso per aiutarlo a superare l’ostacolo (le immagini). Al km 33 però Kevin Benavides e Toby Price sono ormai appaiati in vetta in classifica generale, anzi col passare dei chilometri il pilota argentino accumula un certo margine sull’avversario, fino a chiudere con 55 secondi di margine, 43 in classifica generale.

È un doppio trionfo, Kevin Benavides vince tappa e Dakar! Daniel Sanders segue in P2, Toby Price è terzo, Skyler Howes 5° a più di tre minuti di ritardo. Degli italiani, ecco i piazzamenti provvisori di chi è arrivato: Paolo Lucci è 18° a +10:12, Eufrasio Anghileri è 32° a +21:26, Lorenzo Fanottoli chiude 44° a +27:19, Iader Giraldi è 81° a +1:11:36.

La top ten di tappa

1. Kevin Benavides – Red Bull KTM Factory Racing

2. Daniel Sanders – Red Bull GasGas Factory Racing – +0:35

3. Toby Price – Red Bull KTM Factory Racing – +0:55

4. Pablo Quintanilla – Monster Energy Honda Team – +3:15

5. Skyler Howes – Husqvarna Factory Racing – +3:45

6. Sebastian Bühler – Hero Motosports Team Rally – +4:14

7. Luciano Benavides – Husqvarna Factory Racing – +4:25

8. Adrien Van Beveren – Monster Energy Honda Team – +4:51

9. Tosha Shareina – BAS World KTM Racing Team – +5:47

10. Stefan Svitko – Slovnaft Rally Team – +6:33

La top ten generale

1. Kevin Benavides – Red Bull KTM Factory Racing

2. Toby Price – Red Bull KTM Factory Racing – +0:43

3. Skyler Howes – Husqvarna Factory Racing – +5:04

4. Pablo Quintanilla – Monster Energy Honda Team – +19:02

5. Adrien Van Beveren – Monster Energy Honda Team – +20:30

6. Luciano Benavides – Husqvarna Factory Racing – +22:42

7. Daniel Sanders – Red Bull GasGas Factory Racing – +22:57

8. José Ignacio Cornejo – Monster Energy Honda Team – +51:21

9. Lorenzo Santolino – Sherco Factory – +1:17:53

10. Franco Caimi – Hero Motosports Team Rally – +1:38:04

Le classifiche complete

Foto: A.S.O./Horacio Cabilla