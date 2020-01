dakar 2020

Arrivano cattive notizie dall'Arabia Saudita. Il motociclista Edwin Straver è in condizioni critiche dopo un incidente avvenuto durante l'11° tappa.

Siamo ormai agli sgoccioli di questa edizione del Rally Raid Dakar, ma arrivano ancora brutte notizie. Il motociclista Edwin Staver è in condizioni critiche in seguito ad un incidente avvenuto nel corso della tappa numero 11. Secondo quanto riportato dai media olandesi, il pilota è caduto tra il secondo ed il terzo waypoint, ad una velocità di circa 50 km/h. Si parla addirittura di 10 minuti in arresto cardiaco prima di essere riaminato ed evacuato nell’ospedale di Riyadh.

Una volta svolti i primi controlli, è stata rilevata anche una vertebra cervicale rotta. Il pilota olandese, vincitore l’anno scorso nella categoria ‘Original by Motul’ (senza assistenza per tutta la Dakar), si trova in condizioni critiche. Una notizia che mette i brividi, considerando che sono passati appena quattro giorni dalla tragica scomparsa del pilota portoghese Paulo Gonçalves. Si spera per il meglio, anche per purtroppo come detto la situazione non è delle migliori.

In tutto questo, arriviamo alla tappa finale. Un percorso da Haradh a Qyddiya ridotto, secondo quanto riportato da Motorsport. Il tratto originario prevedeva 280 km di liaison ed una speciale di 167 km. Ora invece l’inizio della tappa è di 130 km, poi c’è la cronometrata di 166 km, finendo con un altro percorso neutralizzato di 120 km. A seguire ci saranno 20 km di esibizione, non validi per la classifica generale ma da percorrere obbligatoriamente. I piloti troveranno un 35% di sabbia, un 30% di asfalto, un 22% di terra, un 10% di dune ed un 3% di rocce.