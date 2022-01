Finale di Dakar speciale per Javi Vega e Sara García. Durante la premiazione, ecco la proposta di matrimonio, subito accettata tra gli applausi.

Oggi giornata conclusiva della Dakar 2022, con passerella sul podio per tutti i protagonisti. Con una sorpresa nel corso delle premiazioni che ha visto protagonisti i due motociclisti spagnoli Javi Vega e Sara García, compagni di vita ed alla quarta corsa insieme. Appena ricevuti i rispettivi riconoscimenti, ecco il colpo di scena: lui prende un astuccio da una tasca della tuta e si inginocchia davanti alla fidanzata colta di sorpresa. Dopo un attimo lei commossa corre ad abbracciarlo, per poi pronunciare il fatidico “sì” tra gli applausi del pubblico presente.

Arriverà quindi la cerimonia ufficiale per una coppia da tempo unita dalla stessa passione. Nonché dalla mitica Dakar: l’esordio di entrambi risale al 2019, l’ultima volta in America Latina, mentre nel biennio 2020-2021 eccoli in Arabia Saudita e tutt’e due al via in Original by Motul. García in particolare è diventata la prima donna a concludere la corsa in questa difficilissima categoria. Quest’anno solo lui era al via come pilota senza assistenza. Lei invece ha corso per la prima volta con una Yamaha da rally (e non una da enduro poi modificata), puntando a vincere la corsa tra le ragazze (successo andato a Mirjam Pol).

Chiaramente non sono mancati gli intoppi meccanici e fisici, discorso valido per tutti, ma entrambi l’hanno portata a termine anche stavolta. Lei ha chiuso in 75^ posizione in classifica generale, terza tra le ragazze. Per lui invece il 22° posto tra i piloti Original by Motul, chiarendo da subito però che per questa competizione non mirava ad un buon piazzamento classifica. Ma alla fine ecco il premio più bello per i due “fidanzati della Dakar”.

Foto: A.S.O./DPPI Images