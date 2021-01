Vittoria di tappa per Ricky Brabec, altra tripletta Honda al traguardo. Kevin Benavides nuovo leader, 'Nacho' Cornejo protagonista di un incidente.

Ancora Honda nella decima tappa della Dakar 2021, ma con qualche stravolgimento in classifica generale. Oggi Ricky Brabec mette un nuovo sigillo, il secondo di questa edizione (il terzo se consideriamo anche il prologo). Tripletta della casa dell’ala dorata completata da Joan Barreda e Kevin Benavides, che passa così al comando della corsa. Più in difficoltà José Ignacio Cornejo dopo un incidente: tanto tempo perso, dopo tre giornate cede la leadership. Skyler Howes 4° e migliore delle KTM.

Tra i tanti ritiri di ieri c’è stato quello di Toby Price, in aperta competizione per la vittoria finale fino allo sfortunato epilogo. Arriva qualche notizia dallo stesso alfiere KTM, finito KO dopo un brutto incidente e portato in ospedale. Non ricorda molto di quanto successo, non manca di ringraziare Sunderland e Brabec per il pronto soccorso. Certo poi dovrà essere operato per le lesioni riportate in seguito alla caduta, ovvero “il 30° osso rotto”.

Barreda è dolorante ad una gamba dopo un incidente, mentre ieri Van Beveren si è preso una penalità di 15 minuti che gli ha fatto perdere la top 5. Ricordiamo che ormai è l’ultimo alfiere Yamaha in corsa, tutti gli altri si sono ritirati per vari motivi. Dettano il passo anche oggi i ragazzi della casa dell’ala dorata, con Brabec in particolare in bella evidenza, mentre Cornejo è protagonista di un incidente senza conseguenze al km 252. Riesce a ripartire, ma perde davvero tanti minuti rispetto ai rivali.

Foto: Frédérich Le Floc’h