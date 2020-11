Triumph PTR all’assalto del British Supersport 2021 con la 765

Annunciato l'impegno ufficiale di Triumph con il team PTR al via del British Supersport 2021 con la nuova 765 in vista del ritorno nel Mondiale 2022.

Una stagione 2021 con vista mondiale. L’accordo tra MSVR, Dorna e FIM per lo sviluppo del nuovo regolamento Supersport gioverà al circus del BSB nella prossima stagione. Come annunciato nelle scorse settimane, il British Supersport aprirà alle sportive di media cilindrata di nuova generazione, definendo in corso d’opera una regolamentazione destinata ad equiparare le prestazioni tra moto dal differente frazionamento e cilindrata. Per le case costruttrici, un’occasione per sviluppare i progetti sportivi in ottica 2022. Non è un caso che Triumph ha annunciato in data odierna l’impegno diretto ed in forma ufficiale al via del British Supersport 2021.

TRIUMPH INSIEME A PTR

Monomotore del Mondiale Moto2, proprio con il propulsore 3 cilindri 765 Triumph farà il suo ritorno nel Regno Unito, in partnership con il team PTR (Performance Technical Racing) di Simon Buckmaster. La squadra, più volte contendente al titolo iridato con piloti del calibro di Eugene Laverty, Sam Lowes e Jules Cluzel, da diversi mesi aveva raggiunto l’intesa con il brand britannico per il ritorno nel circus BSB. Il sodalizio Triumph PTR vedrà al via due 765 affidate ad un giovane talento ed a un pilota dal potenziale per puntare subito a far risultato.

L’IMPEGNO TRIUMPH

“Triumph ha una consolidata esperienza, costruita su numerosi successi, nella categoria Supersport tramite la Daytona 675, e ultimamente attraverso i rimarchevoli risultati conseguiti con la fornitura dei motori a 3 cilindri per la Moto2“, ricorda Steve Sargent, Triumph Motorcycles Chief Product Officer. “La Supersport è da sempre una categoria cruciale per formare piloti in grado di competere ad alti livelli in WSBK e MotoGP. Per questo motivo siamo lieti che MSVR, Dorna e la FIM stiano lavorando all’evoluzione dei regolamenti Supersport, anche incoraggiando costruttori come Triumph a rientrare in questa categoria. Abbiamo deciso di affiancare PTR in questo progetto, e il team sarà in grado di portare un prezioso bagaglio di esperienza in pista. Non vediamo l’ora di cominciare la stagione 2021.”

PTR TEAM UFFICIALE

“Siamo molto felici di poter finalmente annunciare la nostra collaborazione con Triumph e di rappresentare l’azienda in qualità di Official Triumph Team“, ammette Simon Buckmaster, titolare e team manager PTR. “Si tratta di una opportunità emozionante, nata dalla collaborazione con MSVR, Dorna e la FIM in modo da aggiornare i regolamenti BSS & WSS. Credo si vada nella direzione giusta per sostenere la passione per il motociclismo e sono orgoglioso di farne parte. Siamo già pronti a cominciare, e stiamo già lavorando con Triumph per preparare la Street Triple RS 765 alla stagione 2021, sviluppandola a dovere durante il campionato in vista degli impegni futuri anche in altri contesti. Da questo punto di vista, posso affermare che si tratta della cosa più emozionante che sia mai accaduta al me e al nostro team. Fin da ragazzino ho amato le corse e l’ho fatto in sella a una Triumph Bonneville: è come se stessi tornando alle mie origini. Siamo in contatto con diversi piloti e il nostro desiderio è dare questa possibilità a giovani e talentuosi piloti britannici, puntando alla vittoria del campionato British Supersport e passare successivamente al Mondiale Supersport l’anno successivo.”

CONFRONTO NEL BRITISH SUPERSPORT

La nuova Triumph 765 si confronterà con Yamaha R6, Kawasaki Ninja 636 con previsto, nella seconda parte della stagione, il debutto della Ducati 959 con due squadre. “MSVR in quanto promotore del Quattro Group British Supersport Championship, la principale categoria di supporto al BSB, è uno degli attori principali impegnati a riformulare la categoria Supersport“, spiega Stuart Higgs, direttore del BSB. “Questa evoluzione avrà luogo nel 2021 prima nel campionato UK, e idealmente subito dopo a livello internazionale. E’ significativo che un costruttore importante come Triumph abbia immediatamente scelto di tornare in pista già dal prossimo anno.”