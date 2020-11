Cancellata l’edizione 2021 del TT all’Isola di Man

Per il secondo anno consecutivo cancellato il TT, il leggendario Tourist Trophy di scena all'Isola di Man: ecco le ragioni di questa decisione.

L’edizione 2021 del TT all’Isola di Man non si farà. Per il secondo anno consecutivo, la più leggendaria road races del pianeta non avrà luogo. Cancellata l’edizione 2020 complice l’emergenza COVID-19, anche l’anno venturo non si correrà lungo il Mountain Course, con il Governo dell’Isola di Man che ha annunciato proprio in data odierna questa drastica decisione, chiaramente dovuta alla pandemia in corso.

TT 2021 CANCELLATO

“Siamo pienamente consapevoli che questa decisione comporterà delle conseguenze a molte persone“, ha chiarito Laurence Skelly, Ministro del Dipartimento per le Imprese dell’Isola di Man. “Abbiamo dovuto prendere una decisione in poco tempo al fine di garantire certezze a tutte le parti coinvolte nell’evento. Il Tourist Trophy fa affidamento su migliaia di volontari e, responsabilmente, non potevamo impegnarci ad accogliere decine di migliaia di spettatori e visitatori sull’Isola a giugno, nonostante i progressi maturati nell’ultimo periodo inerenti il programma di vaccinazione COVID-19. Abbiamo valutato tutte le opzioni possibili, compreso lo spostamento dell’evento a più in avanti nel corso dell’anno, ma ci sono diverse complessità e rischi che avrebbero causato ulteriori disagi a migliaia di persone.”

RITORNO NEL 2022

Il ritorno del TT è pertanto previsto per il 2022 con già comunicate le date previste da sabato 28 maggio a sabato 11 giugno. Per quanto concerne il Classic TT ed il Manx GP 2021, una decisione definitiva verrà presa nelle prossime settimane.