Tim Neave sostituto di Tarran Mackenzie nel British Superbike

Per sostituire Tarran Mackenzie, il team McAMS Yamaha per il British Superbike ha preferito guardare in casa propria. Accanto al già annunciato Jason O’Halloran, la squadra di Steve Rodgers ha deciso di affidare la seconda Yamaha YZF-R1 a Tim Neave. Promosso dalla Superstock 1000 britannica, esordirà a tempo pieno nel BSB dopo una pregressa fugace esperienza nel 2021 con Buildbase Suzuki.

TIM NEAVE AL DEBUTTO NEL BRITISH SUPERBIKE

Una promozione inattesa per lo stesso diretto interessato. In origine Tarran Mackenzie avrebbe dovuto proseguire l’avventura nel British Superbike con McAMS Yamaha, ma la sua decisione di migrare verso il circus del Mondiale Superbike ha lasciato la squadra con l’incombenza di trovare un sostituto. Alla fine la scelta è ricaduta su Tim Neave, già al via con la struttura satellite Edwards 1902 Yamaha quest’anno nel Pirelli National Superstock 1000 Championship.

PROTAGONISTA DELLA STOCK 1000

In questo campionato Tim Neave è stato protagonista di una buona stagione, rimediando ad un brutto infortunio accusato in un test privato a Knockhill. In questo 2022 ha concluso settimo e, prima del sfortunato KO, si era assicurato 3 vittorie nelle prime 5 gare disputate.

LOTTA TRA GEMELLI NEL BRITISH SUPERBIKE

Curiosità: nel British Superbike 2023 si riproporrà il confronto tra i gemelli Neave. Tim con McAMS Yamaha, Tom con Honda Racing UK. Con anche i fratelli Irwin in pista, il BSB 2023 sarà un discorso… di famiglia!