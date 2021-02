Per il terzo anno consecutivo Ryan Vickers correrà nel BSB con Lee Hardy Racing, squadra presente anche nella Stock 1000 con Lewis Rollo.

Il Lee Hardy Racing, squadra da diverse stagioni impegnata con successo nel British Superbike, ha rinnovato la fiducia con il giovane Ryan Vickers per la stagione 2021. L’accordo tra le parti, raggiunto da diverse settimane a questa parte, ha trovato in data odierna l’ufficialità per consentire al giovane Campione 2018 della Superstock 600 britannica di proseguire l’impegno nel BSB con una Kawasaki Ninja ZX-10RR.

TERZO ANNO PER VICKERS

Scommessa di Lee Hardy intrapresa nel 2019 per sostituire Jake Dixon, Ryan Vickers ha vissuto un primo biennio nel BSB tra alti e bassi. Qualche sprazzo velocistici, ma finora gli è sempre mancato il definitivo assalto alla zona-podio. Un traguardo da raggiungere nel 2021, dove tra l’altro disporrà della nuova ZX-10RR. “Sono davvero entusiasta di correre con la stessa squadra per il terzo anno consecutivo“, ha ammesso Ryan Vickers. “Mi piace molto lavorare con il team e, quest’anno, sarò coinvolto nello sviluppo della nuova Kawasaki ZX-10RR. Insieme abbiamo ottenuto ottimi risultati, lo scorso anno un quinto posto che rappresenta il mio miglior risultato, pertanto l’obiettivo per il 2021 sarà quello di continuare a compiere progressi in Superbike.”

IMPEGNO NELLA STOCK 1000

Il Lee Hardy Racing sarà inoltre presente nella Superstock 1000 britannica affidando una Kawasaki a Lewis Rollo. Terzo classificato lo scorso anno con una Aprilia, il giovane pilota scozzese punterà al titolo in vista di un passaggio alla Superbike per il 2022.