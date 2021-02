Lapo Elkann sbarca in MotoGP con Enea Bastianini

Il rookie MotoGP Enea Bastianini inaugura la nuova partnership commerciale con il marchio Italian Independent di Lapo Elkann.

Enea Bastianini spalanca le porte della MotoGP e della moda. Il campione in carica Moto2 è già un cavallo di battaglia mediatico su cui anche Lapo Elkann, rampollo di casa Fiat, ha deciso di scommettere. Per il pilota del team Esponsorama arriva la nuova partnership biennale con il marchio di moda italiano Italia Indipendent. “Poco dopo avere vinto il mondiale mi è arrivata una telefonata, era Lapo. Mi ha invitato a collaborare per la produzione di questa nuova linea di occhiali“, ha raccontato la “Bestia” della Ducati a ‘Il Resto del Carlino’.

Oggi e domani Enea sarà impegnato a Jerez per una due giorni di test privati con il suo nuovo marchio. Non potrà ancora provare la sua Desmosedici GP19, ma girerà con una moto stradale (meteo permettendo). Insieme a lui il compagno di squadra Luca Marini e gli altri colleghi di marca: Zarco, Martìn, Bagnaia, Miller e il collaudatore Pirro. Il debuttante romagnolo ha tutte le carte in regola per fare bene e puntare al titolo “Rookie of the Year” 2021 della MotoGP. “Per il momento con Lapo ci siamo sentiti solo a distanza. Appena ci sarà l’occasione arriverà anche il momento in cui potremo incontrarci, magari quando ritornerà in Italia“.

Lapo e ‘Bestia’ alla ribalta

Lapo Elkann lancia una breccia nel Motomondiale e porta risorse fresche. “Io ed Enea condividiamo gli stessi valori: l’eccellenza, la passione per la velocità, l’attaccamento per la nostra Italia e l’innovazione nel rispetto della tradizione. Creare la collezione insieme è stato emozionante – prosegue l’imprenditore italoamericano -, ha dato ad entrambi ulteriore energia“. Un patto di ferro annunciato anche sui canali social: “Enea è per me come per tanti appassionati della MotoGP una eccellenza umana e sportiva di cui essere Tutti orgogliosi”.

Prima di vedere Enea Bastianini con la nuova collezioni di occhiali ci vorrà ancora qualche settimana. “Sono entusiasta di iniziare la collaborazione con Italia Independent e sono certo che insieme otterremo grandi risultati perché entrambi puntiamo sempre in alto. Non vedo l’ora di poter scendere in pista con la nuova linea di occhiali disegnata insieme a Lapo Elkann!“. Adesso ci sono da rispettare gli impegni in pista. “I giorni a Jerez mi serviranno per riprendere confidenza con la pista e cominciare a testare la maggior potenza della moto che guiderò“.