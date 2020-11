Rory Skinner e Lee Jackson con FS-3 Kawasaki per il 2021

FS-3 Kawasaki punta sulla linea verde per il BSB 2021: accanto al riconfermato Lee Jackson correrà Rory Skinner, giovane Campione British Supersport 2020.

Linea verde per il nuovo missile verde. FS-3 Racing, compagine di Nigel Snook dallo scorso anno riferimento Kawasaki Motor UK nel British Superbike, ha svelato la rinnovata line-up di piloti per la stagione 2021. In sella alle due nuove Ninja ZX-10RR correranno il riconfermato Lee Jackson e Rory Skinner, il più giovane Campione nella storia del British Supersport.

CONFERMA PER JACKSON

Dal 2018 parte integrante dei programmi FS-3, dopo un buon biennio nella Superstock 1000 britannica Lee Jackson è tornato nel BSB, ben figurando tanto da risultare spesso e volentieri il miglior pilota Kawasaki in pista. Con questi risultati e la top-10 di campionato si è ampiamente meritato la riconferma per il 2021. “Dopo la mia miglior stagione nel BSB avere la possibilità di continuare con la stessa squadra per il 2021 era proprio quello che volevo“, spiega Lee Jackson. “Con la nuova moto so che possiamo lottare per la vittoria settimana dopo settimana. La nuova ZX-10RR è fantastica e, dopo averla vista da vicino, sono ancora più impaziente di iniziare.”

SKINNER AL DEBUTTO

FS-3 Kawasaki ha inoltre messo a segno un colpo di prospettiva, siglando con un biennale (2021-2022) Rory Skinner. Primo Campione British Talent Cup della storia dopo trascorsi nel CEV e Red Bull MotoGP Rookies Cup, Skinner ha subito impressionato per l’adattamento alle 4 tempi, dominando il British Supersport 2020 a soli 19 anni compiuti. “Sono felice di entrare a far parte del team FS-3 Kawasaki“, afferma il talentuoso pilota scozzese. “Dal momento in cui incontrato Darren e Nigel mi sono reso conto che sarebbe stata la squadra giusta per questa fase della mia carriera. Sono un team relativamente giovane, ma hanno già dimostrato di poter vincere delle gare e, come me, sono molto ambiziosi. Avevo diverse opzioni per correre nel Mondiale Supersport 2021, ma il BSB è il campionato nazionale più difficile e prestigioso del mondo, questo potrà soltanto aiutarmi a crescere come pilota. Inoltre, non ho dubbi, la nuova ZX-10RR sarà ancora meglio rispetto al 2020. Mi preparerò nel corso dell’inverno con qualche giro di pista per adattarmi ad una 1000 ed alle Pirelli slick aspettando i primi test ufficiali previsti per il prossimo mese di aprile.”