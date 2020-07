I colori Rich Energy OMG Racing per il BSB 2020

A pochi giorni dai Test ufficiali, il team Rich Energy OMG Racing ha svelato la livrea definitiva delle BMW S1000RR per il British Superbike 2020.

Per il terzo anno consecutivo al via del BSB, OMG Racing si è rifatto il look. Sotto le insegne Rich Energy OMG Racing, la squadra ha svelato la nuova livrea definitiva che vestirà le BMW S1000RR attese protagoniste non soltanto nel British Superbike, ma anche nel Pirelli National Superstock 1000 Championship.

SPONSOR DA F1

Dopo la partnership (conclusasi anzitempo…) con il team Haas della Formula 1, Rich Energy ha stretto un accordo pluriennale con OMG Racing. Squadra privata, ma ambiziosa, con un impegno previsto per i prossimi anni nel BSB oltre che nelle principali corse su strada.

DA SUZUKI A BMW

Per la stagione 2020, Rich Energy OMG Racing ha lasciato Suzuki per sposare la causa BMW. Con le nuove S1000RR sarà al via del British Superbike con il riconfermato Luke Mossey ed Hector Barbera, alla sua prima stagione completa nella serie. Rinnovata la fiducia a Billy McConnell, il quale sarà nuovamente al via della Superstock 1000 britannica.