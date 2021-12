Luke Hopkins ancora nel BSB con Black Onyx Security Honda

Per la seconda stagione consecutiva Luke Hopkins sarà al via del British Superbike con il team Black Onyx Security Honda a conduzione familiare.

Dopo l’inatteso debutto del 2021, Luke Hopkins proseguirà la sua esperienza nel British Superbike. Anche nel 2022 l’originario di Sittingbourne sarà al via con una Honda CBR 1000RR-R schierata in proprio dal team Black Onyx Security, struttura diretta da suo padre Gareth.

DEBUTTO NEL BSB

Originariamente destinato a proseguire il suo percorso di crescita nella Superstock 1000 britannica, quest’anno Luke Hopkins ha debuttato nel BSB anticipando i denti. Pronti-via, subito piazzamento in zona punti ad Oulton Park, restando tuttavia sempre lontano dal gruppo di riferimento. Con l’esperienza maturata nel corso del 2021, chiaramente l’obiettivo per l’anno venturo sarà quello di rientrare costantemente nella top-15.

VERSO IL 2022

“Quando si era presentata l’opportunità di correre nel BSB non potevo dire di no“, ha ammesso Luke Hopkins. “Per un pilota è un sogno poter competere ai massimi livelli ed il BSB è uno dei campionati Superbike più prestigiosi al mondo. Al debutto ho migliorato i miei tempi sul giro su ogni tracciato. Con mio padre abbiamo imparato molto sulla gestione dell’elettronica, pertanto speriamo di far tesoro di questa esperienza per essere ancor più competitivi nel 2022.”

TEAM DI FAMIGLIA

Il team Black Onyx Security Honda a tutti gli effetti è una squadra “di famiglia“, con Luke pilota e papà Gareth team manager. “Il 2021 è stato per noi un anno di studio“, ha ammesso Gareth Hopkins. “Abbiamo scoperto la nuova Honda e, round dopo round, ci siamo avvicinati ad una specifica Superbike. Adesso si presentano diversi mesi dove poter sviluppare la nostra moto per prepararci in vista del 2022.”

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri