Leon Haslam prossimo al ritorno nel British Superbike

Si avvicina sempre più il ritorno di Leon Haslam nel British Superbike: attese novità importanti nel corso di questa settimana.

Il più che probabile ritorno di Leon Haslam nel British Superbike non è certamente una novità. Conclusa la biennale esperienza con il Team HRC nel mondiale di categoria, “Pocket Rocket” è prossimo a tornare in madrepatria. La sua volontà di continuare a correre per tanti anni ancora lo ha spinto a valutare diverse opzioni per il futuro. Riabbracciare il BSB, a distanza di 3 anni dal titolo vinto nel 2018, sembrerebbe proprio fare al caso suo.

I TRASCORSI NEL BSB

Haslam nel BSB ha corso a più riprese nel corso della sua carriera. Nella sua prima parentesi con Renegade Ducati (ultimi round 2003 e qualche wild card nel 2004), GSE Ducati (2005-2007) ed HM Plant Honda (2008), per poi far di ritorno nel triennio 2016-2018 con Kawasaki, passando dai team GBmoto Racing a Bournemouth. Con i colori JG Speedfit, nel 2018 completò l’opera laureandosi Campione, traguardo sfuggitogli nelle precedenti due stagioni proprio sul più bello e, vedi 2017, con modalità rocambolesche.

RITORNO

Leon Haslam tornerebbe pertanto “a casa” dopo settimane (mesi) di trattative ed opzioni sul tavolo. Inizialmente in molti ritenevano logico scontato un suo approdo in Honda Racing UK, ma la squadra di Havier Beltran è già sovraccarica di lavoro con 4 piloti da seguire. Glenn Irwin punto fermo del progetto, la meritata promozione del Campione Stock 1000 britannico Tom Neave, più i giapponesi Takumi Takahashi e Ryo Mizuno seguiti per conto della casa madre.

LE SOLUZIONI

Per conoscere il futuro di Leon Haslam sarà questione di giorni, se non ore. Ultimamente per lui si è parlato di un accordo con FHO Racing BMW, già al via con il suo ex-compagno di squadra Peter Hickman ed il neo-acquisto Ryan Vickers, ma non solo. Si parla anche di un suo ritorno in Kawasaki, con un grande interessamento della casa madre, una struttura professionale al seguito (Lee Hardy Racing) e diversi interessi commerciali. Per conto di Kawasaki Motors UK, Haslam seguirà infatti alcuni giovani talenti dell’Affinity Sports Academy nelle classe propedeutiche/formative del BSB.

