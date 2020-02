PR Racing con Joe Francis si rafforza per il BSB 2020

Nuova BMW S1000RR con aggiornamenti: il team Lloyd & Jones Bowker Motorrad PR Racing con Joe Francis si rafforza per il British Superbike 2020.

Il team PR Racing è una delle squadre abitualmente impegnate nel BSB. Passato da Kawasaki a BMW, nel corso degli anni ha schierato piloti come il compianto Simon Andrew, Keith Farmer, Karel Harris, Jakub Smrz fino a Joe Francis, riconfermato anche per la stagione 2020. Sotto le insegne Lloyd & Jones Bowker Motorrad, l’anno nuovo riserva uno step qualitativo per avvicinare sempre più le posizioni che contano della classifica.

FRANCIS RICONFERMATO

Partendo dalla riconferma di Joe Francis, nel corso del 2019 la squadra è passata dalla “vecchia” alla nuova BMW S1000RR, ponendo le basi per il lavoro di sviluppo 2020. Come altre squadre supportate direttamente da BMW Motorrad (TAS Racing, Smiths, ma anche OMG), la compagine diretta da John Jameson potrà contare su diversi aggiornamenti tecnici per incrementare il proprio livello di competitività.

ALPHA RACING

Lo stesso Jameson nelle scorse settimane ha fatto visita presso la factory di alpha Racing in Germania, dove è stato finalizzato l’accordo di partnership tecnica per la stagione 2020. PR Racing disporrà di una serie di migliorie per la S1000RR, destinate ad avvicinare i migliori team BMW del BSB. Basterà?