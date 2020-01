Honda Racing UK per il BSB affila le armi con la nuova CBR

Honda Racing UK ha ricevuto i primi esemplari della nuova CBR 1000RR-R SP: corsa contro il tempo per i primi Test del BSB 2020 in Spagna.

Honda Racing UK con le sue varie denominazioni (HM Plant Honda, Samsung Honda…) è una delle squadre di maggior successo nella storia del BSB. Quattro titoli in tempi recenti con Ryuichi Kiyonari (2006, 2007, 2010) e Alex Lowes (2013), ma con la necessità per il 2020 di tornare sul trono della Superbike d’oltremanica. La disponibilità della nuova CBR 1000RR-R SP ha rinfrancato i propositi ambiziosi della squadra diretta da Havier Beltran, con la marcia di avvicinamento al primo round di Silverstone National già iniziata.

ARRIVATE LE NUOVE CBR

Nei giorni scorsi presso il quartier generale di Louth sono arrivate le prime quattro Honda CBR 1000RR-R SP. Oltre all’impegno nel BSB con i fratelli Andrew e Glenn Irwin, Honda Racing UK sarà della partita nella Superstock 1000 britannica con il riconfermato Tom Neave ed il neo-acquisto Davey Todd. Il Campione dell’IRRC sarà inoltre tra gli attesi protagonisti del TT dove debutterà proprio Glenn Irwin.

SVILUPPO

L’obiettivo della squadra è di preparare le moto in tempo per i test di Monteblanco in programma a fine febbraio. Due moto sono state affidate a fornitori esterni per il lavoro di preparazione (carene, impianto di scarico Akrapovic…), mentre all’interno della factory di Louth oltre ai primi dynotest si stanno scoprendo in presa diretta tutti i segreti della nuova CBR RR-R SP.

LE PAROLE DI HAVIER BELTRAN

“Per il nostro team è un momento emozionante poter toccare con mano la nuova CBR 1000RR-R Fireblade SP“, afferma Havier Beltram, Team Manager. “Penso che sia una moto destinata ad impressionare i nostri fans e clienti. Per noi si tratta di un progetto completamente nuovo. Nella nostra officina abbiamo effettuato delle prove al banco per poi consegnare due Fireblade ai nostri fornitori. Quando percorreremo i primi chilometri in pista, ne sono convinto, sarà un momento davvero emozionante.”

CORSA CONTRO IL TEMPO

Nel 2017 Honda Racing UK era riuscita a compiere davvero un miracolo, presentandosi al primo round con la nuova Fireblade provata soltanto in data 1 marzo. Le tempistiche sono ristrette, ma la squadra ha già dato prova di poter vincere questa sfida-nella-sfida…